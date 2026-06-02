El Cabildo lanza un plan de reforma del Heliodoro: capa exterior, hasta 33 millones de inversión y 25.000 espectadores

Presentación del plan director de reforma del Heliodoro Rodríguez López - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este martes el plan director de reforma del Heliodoro Rodríguez López que contempla cuatro fases, una nueva capa exterior, aumentar los espectadores hasta superar los 25.000 y una inversión comprendida entre los 26 y los 33 millones de euros.

Los detalles del plan, elaborado por Gestur, han sido expuestos en rueda de prensa por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente, Lope Afonso, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez y el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres.

Dávila ha precisado que con esta "hoja de ruta" se acaba con una etapa de "parcheos" e "improvisación" y resaltado que es un documento que tiene "mucha ambición" por adaptar el estadio a las necesidades del fútbol profesional y con capacidad para acoger grandes eventos y otros usos.

Los técnicos de Gestur han reconocido la "complejidad" del proceso de reforma, en su primera fase, porque debe hacer "por fases" y mientras se desarrolla la competición por lo que ha avanzando que habrá "incomodidades" tanto para los jugadores como los propios espectadores.

En ese sentido, Yolanda Moliné ha señalado que ya hay muchos trabajos realizados --más de 30 acciones por valor de 10 millones-- como el cambio de los asientos, el refuerzo de la estructura para hacer frente a los desprendimientos, la construcción de nuevas escaleras de evacuación o la mejora general de los servicios de electricidad y de fontanería, lo que permitirá la actuación en los baños al aumentar la presión del agua.

Ahora se va a trabajar en el nuevo sistema contraincendios, en la construcción de dos nuevos videomarcadores de gran formato por importe de 700.000 euros y en la reforma y ampliación de los tres vestuarios y la sala de prensa, donde se han ganado algo más de 500 metros cuadrados.

Además se mejora la señalética y la "identidad" del club en pasillos y exteriores, especialmente con un nuevo mallado exterior, con un coste de 6,9 millones de acero inoxidable y que incluye recursos de iluminación, perfiles led y el "aspa blanca" como signo identitario.

MÁS ALTURA EN HERRADURA Y ANFITEATRO

Igualmente, se abre la puerta a ampliar la capacidad hasta superar ligeramente los 25.000 espectadores a costa de elevar en altura las gradas de Anfiteatro y Herradura y a techar las gradas.

Como la decisión de construir un nuevo estadio aún no está tomada y ante la falta de disponibilidad de suelo, quizás hasta 2040, se plantea, en coordinación con el Ayuntamiento, una acción de transformación urbana que pasaría por el soterramiento de la avenida de San Sebastián para crear una zona de peatonal conectada con el parque Viera y Clavijo y la reforma y elevación de la plaza trasera a Anfiteatro, entre otras acciones.

La presidenta ha insistido en que el Heliodoro es un "icono" ubicado en el "corazón deportivo" de la capital y esta reforma no implica tampoco renunciar a la construcción de un 'Tenerife Arena' pero entiende que no se podía esperar diez años para disponer de una "infraestructura moderna".

Ha insistido en que la elaboración del plan director "no ha sido sencillo" y ha supuesto un "gran esfuerzo" de coordinación entre todas las partes. "No hemos estado mano sobre mano", ha agregado, destacando especialmente "la cabeza y el sosiego" que ha puesto el vicepresidente, Lope Afonso.

HERENCIA DEL PASADO: DESPRENDIMIENTOS Y BUTACAS EN MAL ESTADO

Este ha parafraseado a Maradona con el símil de que "el fútbol es una religión y el estadio su iglesia" y recordado que Heliodoro heredaron del pasado mandato, sin título habilitante para poder competir en Segunda División, sin butacas en la grada de General, con desprendimientos y los baños sin presión de agua.

Cuestionado por la comparación con Gran Canaria, que va a construir un estadio nuevo con una inversión de 40 millones para el Mundial de fútbol, ha señalado que la apuesta de Tenerife es muy ambiciosa, por encima de los 23 millones que costó la reforma de El Sadar y superior a los 50 millones del estadio de La Cerámica si se culminan las cuatro fases.

Bermúdez ha valorado que el Ayuntamiento llevaba "mucho tiempo" pidiendo una 'hoja de ruta' para que ahora se pueda convertir en "proyectos de obra" e insistido en que se trata de lograr "un estadio del siglo XXI" pero también de la "transformación urbana" del entorno.

Asimismo ha resaltado la "garantía" de que el plan director lo hace una empresa pública como Gestur donde "todos" se sienten "representados", no como si se hubiera encargado a una consultora privada por lo que ahora se trata de "trabajar junto al Cabildo de la mano para que esto se haga posible".

Felipe Miñambres ha destacado la "ilusión" que tienen los tinerfeñistas por tener "una casa mejor, más bonita y con más facilidades para el club y los aficionados" por lo que ha garantizado que sabrán sobrellevar las "dificultades". "Será un recinto más acorde al tiempo en que estamos", ha destacado.