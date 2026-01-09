El Cabildo lanza la web 'Tenerife Biodiversa' para divulgar el patrimonio natural de la isla

La consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, y el director insular, Pedro Millán, en una rueda de prensa para presentar la plataforma 'Tenerife Biodiversa' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este viernes oficialmente 'Tenerife Biodiversa', una nueva plataforma web diseñada para acercar a la ciudadanía y visitantes al patrimonio natural de la isla, con un enfoque integrador en la gestión de la biodiversidad, la geología, la conservación y la participación ambiental.

'Tenerife Biodiversa' es una web de acceso libre y gratuito que ofrece un punto de encuentro digital para conocer y proteger la riqueza natural de Tenerife.

El término 'biodiversa' hace referencia a la diversidad de especies, ecosistemas, procesos biológicos y geológicos que hacen única a la isla, así como al vínculo profundo entre esta diversidad y el bienestar humano.

Para la presidenta Rosa Dávila, "hoy damos un paso muy importante en la manera en la que Tenerife se relaciona con su patrimonio natural, con la presentación de 'Tenerife Biodiversa' ponemos a disposición de la ciudadanía una herramienta moderna, accesible y rigurosa que nos permite conocer mejor quiénes somos como isla".

En su opinión, "Tenerife es biodiversidad, es geología, es paisaje, pero también es conocimiento, ciencia y compromiso colectivo, esta web nace para acercar todo ese patrimonio a las personas, para que cada tinerfeña y cada tinerfeño pueda descubrir, valorar y proteger la riqueza natural que nos rodea".

El propósito de esta herramienta es promover la conservación, el respeto mutuo entre personas y naturaleza, y fomentar la resiliencia social a través del conocimiento y la conexión directa con el entorno natural, alineándose con una visión europea de sostenibilidad y adaptación ambiental.

Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias añadió también que a través de esta web se muestra "de forma clara y accesible, el esfuerzo que hay detrás de la protección de las especies amenazadas, la recuperación de la fauna herida, el cultivo de flora nativa en los viveros insulares o la lucha contra las especies exóticas invasoras".

"Queremos que esta plataforma ayude a generar conciencia, corresponsabilidad y orgullo por nuestro patrimonio natural, porque la sostenibilidad solo es posible cuando se construye entre todas y todos", comentó.

La nueva web pone a disposición de la ciudadanía una gran variedad de contenidos divulgativos, prácticos y formativos, entre los que destacan fauna nativa --con secciones sobre fauna terrestre, fauna marina, especies amenazadas y el trabajo de recuperación en el Centro de Recuperación de Fauna 'La Tahonilla'; flora nativa; especies exóticas invasoras; geositios de interés; ciencia ciudadana; proyectos ambientales; banco de tierras y noticias de actualidad.

UNA HERRAMIENTA PARA LA CIUDADANÍA Y EL FUTURO DE TENERIFE

Gracias a 'Tenerife Biodiversa', cualquier persona puede acceder a recursos que fomentan una mayor comprensión del entorno natural, promover la protección del medio ambiente, y participar activamente en la vigilancia, seguimiento y cuidado de la biodiversidad insular.

El director insular de Medio Natural, Pedro Millán aseguró que "en esta web se pueden encontrar contenidos sobre flora y fauna, geositios de interés, normativa, proyectos ambientales en marcha y programas de seguimiento y vigilancia del medio natural".

Al mismo tiempo dijo que "es también una herramienta útil para el personal técnico, la comunidad educativa, el sector científico y cualquier persona interesada en conocer cómo se gestiona el patrimonio natural de Tenerife".

"Nuestro objetivo es que 'Tenerife Biodiversa' sea un punto de encuentro vivo, en constante actualización, que facilite el conocimiento, la participación y la toma de decisiones informadas en materia de conservación", añadió.