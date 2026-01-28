El Cabildo licita la rehabilitación del firme de la TF-1 desde Santa Cruz hasta Güímar por más de 16 millones

Archivo - Finaliza el asfaltado de la TF-1 entre Arico y Güímar tras una inversión de 30 millones - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha sacado a licitación las obras de rehabilitación del firme de la autopista TF-1 entre Santa Cruz de Tenerife y Güímar, así como la separata del proyecto constructivo del carril Bus-VAO.

La actuación, que abarca 18,3 kilómetros, se estructura en dos lotes y supondrá una mejora sustancial de la seguridad vial, el confort de la conducción y la durabilidad del pavimento.

Las obras suponen una inversión de 16 millones de euros y se prevé que comiencen a finales de este año.

Así lo explicó el consejero de Presidencia y vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, en la rueda de prensa celebrada este miércoles tras el Consejo de Gobierno.

Ruano explicó que, con esta actuación, "el Cabildo de Tenerife refuerza su compromiso con la mejora de las infraestructuras viarias de la isla, incrementando la seguridad, la sostenibilidad y la calidad del servicio en uno de los principales ejes de comunicación del territorio".

Del mismo modo, recordó que las obras se suman a las recientemente realizadas en la misma autopista entre los tramos de Arico y Fasnia por un importe que han supuesto un coste de 30 millones de euros, que han permitido modernizar 24 kilómetros de vía y mejorar la seguridad de los más de 70.000 conductores.

Por su parte, el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, informó de que los trabajos contemplan la ejecución de un refuerzo homogéneo del firme mediante la aplicación de mezclas bituminosas de alta calidad, con una capa de rodadura drenante que mejora la adherencia y reduce el ruido del tráfico, así como una capa intermedia que refuerza estructuralmente la calzada.

"El proyecto incorpora, además, criterios de sostenibilidad al permitir el uso de árido reciclado procedente de fresado, siempre que se cumplan los requisitos técnicos establecidos en la normativa vigente", señaló Arteaga.

Las obras incluirán también la ejecución de bandas sonoras en los bordes de la calzada, el repintado de la señalización horizontal con pintura termoplástica, la instalación de vallado de malla electrosoldada en la mediana y la colocación de nueva señalización informativa en enlaces mediante banderolas, lamas y pórticos.

El Lote 1 abarca los términos municipales de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto base de licitación de 8,9 millones de euros.

Por su parte, el Lote 2 se desarrollará en los municipios de El Rosario, Candelaria y Arafo, contará con un plazo de ejecución de doce meses y un presupuesto de 7,2 millones de euros.