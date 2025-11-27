El Cabildo ofrece todo "su apoyo" a Santa Cruz con el sinhogarismo, sobre el que invertirá 400.000 euros más en 2026

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reconocido este jueves que la gestión municipal del sinhogarismo es un proceso "nada fácil", sin embargo, la institución insular contemplará en sus presupuestos de 2026 un incremento de 400.000 euros en diferentes acciones encaminadas a destinar mayores recursos y medios en la isla frente a este problema social, hasta alcanzar una partida que superará los 2 millones de euros.

Dávila ha ahondando en esta cuestión tras ser preguntada por la petición de ayuda del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, sobre esta cuestión, dado que el municipio ha denunciado presión y saturación en sus recursos. Así, la presidenta insular ha recordado que la corporación local cuenta con "todo el apoyo" del Cabildo tinerfeño.

En ese sentido, ha concretado, en las cuentas de 2026, se contemplarán partidas concretas para atender a personas sin hogar en la isla, enviando recursos económicos para poner los emplazamientos necesarios en distintos puntos de la isla y también contar con la intervención equipos multidisciplinares, con 2,2 millones de euros de inversión total.

La inversión incluiría, asimismo, un abordaje de la problemática social no solo desde el punto de vista asistencial, sino también estructural, abordando asuntos como vivienda, salud e inclusión social con estos colectivos, con un plan de acción "integral".

"La gestión de este problema no es fácil. Aquí, además, se une la situación de personas sin hogar y con problemas de salud mental, que dependen de resoluciones de instancias judiciales, al pronunciarse a la hora de saber si esas personas, sin su voluntad, pueden ser acogidas en lugares en los que se les de la cobertura médica necesaria", ha dicho.

Por su parte, el vicepresidente insular, Lope Afonso, ha señalado que este problema es "complejo de abordar", y sobre todo porque "la legislación no proporciona herramientas adecuadas". De este modo, Afonso, con independencia de que la corporación pueda facilitar recursos, ha reclamado como "solución" un cambio en la normativa para mejorar la gestión.