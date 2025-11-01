El Cabildo de La Palma abonará 6,5 millones a los agricultores afectados por el volcán por la campaña 2023/24

Archivo - Una finca de cultivo de plátano rodeada por la lava en el municipio de Tazacorte, a 14 de septiembre de 2022, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife Canarias (España). La erupción del volcán Tajogaite (Cumbre Vieja) en 2021 provocó grandes afeccion - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Palma está ultimando la tramitación del expediente de una subvención directa de 6,5 millones de euros para el pago de la pérdida de renta de la campaña 2023/24 concedida por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para compensar las pérdidas de ingresos en el sector agrícola platanero de la isla.

En un comunicado, la Corporación insular expuso que esta ayuda tiene como objetivo principal complementar una orden anterior del Gobierno de Canarias (abril de 2024) que solo subvencionaba fincas bajo la lava o con resiembras.

La nueva subvención busca compensar a aquellos agricultores que sufrieron pérdidas de producción o renta debido a factores indirectos como la influencia de las cenizas, problemas de acceso a las fincas o falta de riego.

Al respecto, el presidente insular, Sergio Rodríguez, destacó que el Cabildo ha llevado a cabo un exhaustivo proceso de análisis de los posibles perceptores, que ha implicado un análisis Inicial, tras recibir los listados del Gobierno de Canarias, unos 3.300 posibles perceptores del Valle, Tijarafe y Fuencaliente, el Cabildo tuvo que analizar cada expediente.

También se ha calculado la Pérdida de Renta. Para ello se utilizó un sistema de cálculos establecido en el Reglamento Europeo 2022/2472, comparando la renta media de tres años anteriores al desastre con la renta de la campaña 2022-2023 (agosto 2022 a septiembre 2023).

Por último, el presidente indicó que se filtraron los casos de dudas por abandono o cambios de cultivo (como aguacate), lo que redujo el listado inicial a unos 800 posibles perceptores. Para ello, se mantuvieron reuniones intensivas con las Organizaciones de Productores de Plátano (OPP) durante más de mes y medio.

También se detectaron y subsanaron numerosos cambios de titularidad, fallecimientos y ventas ocurridos entre 2023 y 2025, un proceso complejo dado el decalaje temporal de la ayuda.

FASE DE INTERVENCIÓN DEL CABILDO

En la actualidad, el expediente se encuentra en la fase de Intervención del Cabildo para su fiscalización. Ha requerido de un informe detallado para justificar cuestiones complejas como la posibilidad de realizar pagos a través de las OPP y eximir a los perceptores de estar al corriente con todas las administraciones (Canaria, Estatal y Cabildo), dada su naturaleza de ayuda de emergencia.

Una vez fiscalizado, los próximos pasos serán el anuncio de los listados definitivos en el Tablón del Cabildo. Para ello, las OPP realizarán una solicitud formal al Cabildo por el listado de perceptores consensuado. Tras ello llegará la resolución provisional y breve período para que los perceptores puedan aceptar la ayuda.

Finalmente, Rodríguez señaló que el Cabildo está estudiando la posibilidad de realizar un pago directo a aquellos agricultores que, por diversas razones, no pertenezcan a ninguna OPP, tal como contempla el reglamento europeo, asegurando que ninguno de los afectados quede fuera.