El Cabildo de La Palma autoriza el acceso a dos viviendas más en La Bombilla y una en Puerto Naos y ya suman 1.169

SANTA CRUZ DE LA PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Plan Insular de Emergencias (Peinpal) ha autorizado en su última sesión el acceso a dos nuevas viviendas en el núcleo costero de La Bombilla y otra en la Calle José Guzmán Pérez de Puerto Naos.

Con estas tres nuevas autorizaciones en viviendas en las que han bajado sus niveles a los establecidos por salud pública, la cifra de viviendas autorizadas para su ocupación asciende ya a 1.169, consolidando el avance progresivo en el retorno de los vecinos a sus hogares.

Del total de inmuebles autorizados, 1.037 familias ya han hecho efectivo el documento de acceso firmado, tras cumplir con el protocolo de seguridad que incluye la monitorización continua a través de sensores de CO2, informa el Cabildo en una nota.

La Dirección Técnica del Peinpal recalca que este volumen de viviendas autorizadas es posible gracias al despliegue de tecnología de medición.

Actualmente, se supervisan los datos de 1.218 dispositivos de medición instalados en el interior de los inmuebles.

El informe destaca que, en general, las viviendas autorizadas presentan medias de concentración de gases dentro de los parámetros de seguridad.

No obstante, el sistema de alerta permite actuar de forma inmediata ante subidas generalizadas de CO2, garantizando que la habitabilidad sea, ante todo, segura para los residentes.

Además de las viviendas particulares, el Cabildo continúa trabajando en la reactivación económica del núcleo costero.

El informe confirma que ya existen 35 locales comerciales autorizados, de los cuales 22 ya han completado el trámite de firma, lo que supone un paso fundamental para la normalización de la vida diaria en la zona.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, reiteró el compromiso de seguir trabajando "vivienda a vivienda", priorizando la seguridad técnica y científica, para que el número de familias que regresan a Puerto Naos y La Bombilla continúe creciendo en las próximas semanas.

Lo mismo ocurre con los garajes pues de las 50 instalaciones de sensores realizadas en garajes de Puerto Naos, 38 de ellos están autorizados.

El mismo caso es el de los ascensores y del total de 22 autorizados en Puerto Naos, se tiene constancia de que 12 de ellos ya están en uso.

