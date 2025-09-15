Cabildo de La Palma insta a modificar la ley de contratos del sector público para facilitar la reconstrucción de la isla

Archivo - Vista de la colada junto a plataneras en una finca en el municipio de Tazacorte - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Palma, a propuesta de Coalición Canaria (CC) y contando con el apoyo de todos los grupos, ha aprobado una moción para modificar la Ley de Contratos del Sector Público ante catástrofes naturales, lo que permitiría también avanzar en la recuperación territorial en el caso de la Isla.

El texto aprobado insta al Gobierno de España a modificar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).

El objetivo es adaptar la normativa para que la tramitación de emergencia pueda aplicarse de forma más flexible y prolongada en casos de catástrofes naturales como erupciones volcánicas, incendios o inundaciones.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, encargado de defender la moción, indicó que la iniciativa surge a raíz de la experiencia vivida en la isla de La Palma tras la erupción del volcán 'Tajogaite' en 2021.

Rodríguez argumenta que la actual redacción del artículo 120 de la LCSP, que limita la tramitación de emergencia a la "inmediatez", se ha convertido en una "cadena de la ley" que dificulta la reconstrucción a largo plazo.

En ese sentido, lamenta que esta rigidez, además, expone a los técnicos y empleados públicos a posibles responsabilidades administrativas, contables o penales al tener que actuar más allá del plazo de un mes establecido en la norma.

El documento impulsado por Coalición Canaria subraya que la modificación es una necesidad para dar una respuesta más ágil y eficaz a la ciudadanía, recoge una nota de la corporación.

La propuesta se apoya en principios jurídicos como la seguridad jurídica, la eficiencia en el gasto público, la proporcionalidad y la armonización con el Derecho de la Unión Europea, cuya directiva permite una noción más flexible de la "urgencia".

Sergio Rodríguez recalcó que la moción busca una "voluntad política" del Gobierno de España para que las administraciones públicas dispongan de las herramientas legislativas necesarias para actuar de manera continuada en situaciones excepcionales y garantizar la reconstrucción de infraestructuras esenciales sin la rigidez de los procedimientos ordinarios.

Asimismo recordó que La Palma sigue con un nivel de emergencia activado, establecido mediante decreto y amparado en la legislación vigente, pero, "sin embargo, cada vez se hace más complicada la justificación técnica por el choque frontal con la literalidad de la ley".

En esta línea, el presidente incidió en que esta no es una petición "egoísta" por la necesidad que atraviesa La Palma, sino que también se ha puesto de manifiesto en otras situaciones como la DANA o los incendios que han afectado a distintas comunidades autónomas, que hace que sea necesario avanzar legislativamente para prevenir y mejorar en acciones futuras, especialmente en lo realcionado con la reconstrucción de infraestructuras públicas de carácter esencial.