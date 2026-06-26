Cabildo de La Palma muestra su solidaridad con Venezuela y se pone a disposición para colaborar

Portavoces del Cabildo de La Palma - CABILDO DE LA PALMA

SANTA CRUZ DE LA PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Palma ha alcanzado un acuerdo institucional a través de la Junta de Portavoces para mostrar la solidaridad con el pueblo venezolano tras los dos terremotos que han afectado al país y ponerse a disposición para ayudar en lo que sea necesario.

La corporación insular recuerda que La Palma y Venezuela comparten "unos lazos históricos, de sangre y afecto que son del todo indestructibles".

La declaración relata que el pasado miércoles 24 de junio de 2026 el pueblo de Venezuela sufrió el "duro golpe de la naturaleza" con el registro de dos graves seísmos encadenados de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, localizados en la costa del estado de Carabobo y provocando severas afecciones en regiones como el estado de La Guaira, entre otras zonas del país.

Este "trágico" suceso, prosigue, "ha dejado un doloroso balance provisional de decenas de pérdidas humanas, centenares de heridos y cuantiosos daños materiales en infraestructuras y viviendas, y ante una catástrofe de esta magnitud, La Palma no puede permanecer indiferente".

Según la corporación, "los palmeros y las palmeras, que conocemos bien el impacto y el sufrimiento que causan las emergencias de la naturaleza, sentimos este dolor como algo propio".

Este acuerdo, que será trasladado al próximo pleno, también reconoce públicamente la labor y traslada "todo el aliento" a los equipos de rescate, personal sanitario y de emergencias que se encuentran actuando sobre el terreno para "salvar vidas y paliar las consecuencias de los seísmos".

Por ello, el Cabildo de La Palma se pone a disposición para colaborar estrechamente con el Gobierno de Canarias y las autoridades competentes en cuantas acciones de ayuda humanitaria, cooperación logística o asistencia institucional sean necesarias para apoyar a las zonas damnificadas.