El Cabildo de La Palma pide que el Papa incluya a la isla en su viaje a Canarias para conocer el impacto del 'Tajogaite'

Archivo - El volcán de Cumbre Vieja, el día que se ha dado por finalizada oficialmente su erupción - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha hecho este viernes un llamamiento público para que la 'Isla Bonita' sea incluida en el itinerario oficial de la visita que realizará el Papa León XIV por el archipiélago en el próximo mes de junio.

Rodríguez ha destacado en una nota su "inmensa alegría" por la visita del Papa y su "profundo deseo" por conocer la realidad migratoria de las islas, "una labor de humanidad que La Palma admira y agradece", pero entiende también que es "vital" que "sea testigo directo del proceso de reconstrucción sin precedentes que atraviesa la isla".

La solicitud destaca que la presencia del Papa permitiría a Su Santidad conocer el esfuerzo de una comunidad que lucha diariamente por recuperar sus hogares, sus tierras agrícolas y su modo de vida tras la catástrofe del volcán.

"En este camino de reconstrucción, los valores de la perseverancia, el compañerismo y la superación han sido nuestro principal motor", señala la carta remitida al Obispo de la Diócesis Nivariense y al presidente de la Conferencia Espiscopal Española.

La visita se interpreta desde La Palma no sólo como un acto religioso, sino como el "mayor gesto de consuelo" para las familias afectadas y un reconocimiento institucional "al coraje de un pueblo que no se ha rendido".

Para La Palma, hace hincapié Sergio Rodríguez, ver en el Papa León XIV el reconocimiento al sacrificio de estos años "representaría un hito histórico que fortalecería la fe en el futuro de la isla".

Por eso, el presidente palmero ha expresado que la presencia del Papa sería el "símbolo definitivo de apoyo a la reconstrucción" y serviría para "reforzar la moral de los ciudadanos que, tras la emergencia, siguen trabajando en la recuperación de la normalidad.