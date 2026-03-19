El Cabildo de La Palma realoja en hoteles a 200 turistas varados por la suspensión de vuelos por el paso de 'Therese'

La consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo, y el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez - CABILDO DE LA PALMA

SANTA CRUZ DE LA PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Palma ha coordinado el realojo de 200 turistas que se encontraban bloqueados en la isla tras la reciente suspensión de la operativa aérea debido al paso de la borrasca 'Therese' por Canarias.

Gracias a la rápida gestión de la institución y la colaboración del sector turístico, todos los visitantes han sido reubicados en establecimientos hoteleros, garantizando su bienestar mientras se restablece la normalidad en el transporte, recoge una nota del Cabildo.

Desde el primer momento en que se confirmó la cancelación de los vuelos, el Cabildo activó un protocolo de emergencia para asistir a los pasajeros que no disponían de alternativa habitacional.

Así, detalla que la "prioridad absoluta" de la corporación ha sido evitar que ningún visitante quedara desatendido en las instalaciones aeroportuarias.

En previsión de una posible falta de plazas alojativas, el Cabildo de La Palma, en estrecha colaboración con la Cruz Roja, había habilitado un dispositivo de acogida temporal en el pabellón polideportivo de Breña Alta.

Este operativo incluía camas, mantas y servicios básicos de asistencia para asegurar una respuesta inmediata.

No obstante, la activación de este recurso no ha sido necesaria, ya que las gestiones realizadas con los complejos turísticos de la isla permitieron derivar a la totalidad de los afectados a habitaciones de hotel.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y la consejera de Turismo, Raquel Rebollo, agradecen la predisposición y colaboración del alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, para solventar esta problemática, poniendo a disposición las instalaciones y recursos municipales al servicio del interés insular.

Durante la noche de este miércoles los efectos del paso de la borrasca por la isla han sido más bien escasos más allá de la caída de nieve en las cumbres de la isla y la lluvia intensa en todo el territorio insular.

El Cabildo mantiene activo el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil (Peinpal), con medidas preventivas que afectan directamente al uso del medio natural y a determinadas infraestructuras insulares.

Entre ellas, el cierre o limitación de senderos, pistas forestales y áreas recreativas, así como la suspensión o aplazamiento de actividades deportivas y de ocio al aire libre.

Asimismo, se podrán establecer cortes o limitaciones en carreteras en función del nivel de riesgo, especialmente en zonas con posibilidad de desprendimientos, inundaciones o afectadas por viento fuerte.

De hecho, permanecen cerradas varias vías de la isla, entre ellas la LP-214 Los Brecitos, LP-4 Roque de Los Muchachos, LP-109 Las Mimbreras y LP-210 Mendo, debido a desprendimientos, hielo o condiciones adversas.

El operativo incluye la vigilancia activa en barrancos, zonas forestales y tramos de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de proteger la seguridad de las personas y minimizar afecciones a los servicios básicos.

CERRADA LA RED DE SENDEROS

Además, se cierra la Red Insular de Senderos con riesgo, tales como el PRLP6 Los Tilos, PRLP5 Fuente Vizcaína-La Galga, por riesgo de desprendimientos y el GR131 en tramos de crestería, así como las áreas recreativas que son competencias del Cabildo.

También se cierran las pistas forestales y el acceso al Tubo Volcánico de Cueva de las Palomas e igualmente permanecerá cerrado el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos.

Quedan canceladas, además, las actividades al aire libre organizadas por el Cabildo de La Palma.

Por otro lado, se recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

Asimismo, se aconseja no transitar por senderos, barrancos o zonas forestales, especialmente en condiciones adversas, así como mantenerse alejado de zonas de costa y de áreas susceptibles de desprendimientos.