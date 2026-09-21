El Cabildo promueve lectura, pensamiento crítico, ciencia y tecnología con el programa 'Tenerife Joven y Educa'

El consejero de Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina (c), en la presentación del programa 'Tenerife Joven y Educa' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha dado a conocer este lunes la oferta de proyectos y programas educativos del marco 'Tenerife Joven y Educa' dirigidos a los centros escolares de la isla para el curso escolar 2026/2027.

La propuesta insular abarca un amplio abanico de disciplinas con el objetivo de dotar al profesorado y al alumnado desde Educación Primaria hasta Bachillerato y Ciclos Formativos, de herramientas de aprendizaje práctico, pensamiento crítico, vocación científica y uso responsable de las tecnologías.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, destacó que con esta oferta educativa se busca "ir más allá de las aulas tradicionales y conectar el aprendizaje con los retos reales del siglo XXI".

Así, dijo, "ponemos a disposición de los centros recursos que van desde el apoyo a la lectura al razonamiento matemático hasta la inteligencia artificial, la salud emocional en redes o la agricultura ecológica".

En esa línea comentó que el compromiso es "garantizar un acompañamiento transversal que fortalezca el sistema educativo en todos los municipios de Tenerife, promoviendo el bienestar, la innovación pedagógica y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado".

PROGRAMAS Y PROYECTOS

La estrategia insular para el curso 2026-2027 se vertebra sobre una propuesta transversal diseñada para responder a las diferentes etapas madurativas del alumnado.

En el área del fomento de la lectura, el programa PIALTE+ evoluciona hacia un modelo que concibe la experiencia lectora como una práctica cultural y viva mediante 11 proyectos específicos como 'Creando Memoria', 'Enciende el Libro', 'Palabras que Suenan', 'Libros Filmados' o la 'Escuela Insular de Escritura Joven' que promueven el pensamiento crítico y la expresión oral.

De forma paralela, la iniciativa Actividades en Museos acerca las ciencias y el patrimonio a las aulas utilizando recursos como la Museoneta para mostrar las profesiones asociadas al Museo de Naturaleza y Arqueología, el Museo de la Ciencia y el Cosmos, el Museo de Historia y Antropología y el Centro de Documentación de Canarias y América.

La capacitación digital y la seguridad en la red constituyen otro de los pilares del área a través de los programas Navega en Positivo e Internet sin Riesgos.

Ambas acciones acompañan a estudiantes, docentes y familias en la prevención del acoso escolar online y la desinformación, promoviendo un uso crítico y equilibrado de las tecnologías de la información.

Además, estas iniciativas abordan el uso educativo de la inteligencia artificial, el control del tiempo de pantalla y la gestión de la inteligencia emocional y la responsabilidad afectiva en los entornos virtuales.

El impulso del pensamiento lógico y las vocaciones científicas se canaliza a través de Proyecta Mates, Ciencia a lo Grande y el proyecto de Pensamiento Computacional.

Estas iniciativas combinan la investigación con metodologías lúdicas y formación docente para reforzar el razonamiento deductivo, la resolución de problemas y la comprensión de las competencias digitales clave para el desarrollo futuro del alumnado en la isla.

Igualmente el compromiso insular con el bienestar personal y el cuidado del entorno se materializa en los proyectos 'Quédate' y 'Huertos Escolares'.

Mientras que el programa 'Quédate' combate la desmotivación escolar mediante la figura del educador social para guiar la construcción de proyectos de vida con sentido, la red de huertos escolares inicia una nueva etapa orientada a fomentar la economía circular, la sostenibilidad ambiental y la puesta en valor del sector primario canario.

Los centros educativos de la isla podrán formalizar una única solicitud por centro a través de la plataforma habilitada a tal efecto a partir del 15 de septiembre y hasta el próximo 6 de octubre a las 23.59 horas.

Las adjudicaciones se publicarán a partir del 15 de octubre de 2026, aplicándose criterios de valoración basados en la prioridad fijada por el propio centro, el compromiso del equipo docente, el orden de llegada y un estricto principio de equilibrio territorial en la distribución de las acciones por toda la geografía insular (con un máximo de cinco programas por centro).