El Cabildo reforesta con monteverde Las Calderetas y ya suma más de 55.000 árboles plantados tras el incendio de 2023

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en una jormnada de reforestación en El Sauzal - ELENA DE LA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha puesto en marcha nueva jornada de voluntariado ambiental centrada en la reforestación de especies de monteverde en las proximidades del área recreativa de Las Calderetas y la pista de Las Aguilillas, en El Sauzal.

Esta actividad programada dentro de un amplio calendario suma 150 ejemplares reforestados a los más de 55.000 que ya se han plantado en las zonas de Acentejo y Valle de La Orotava.

En la actividad participó también la presidenta, Rosa Dávila, que puso en valor esta iniciativa, pues tras el "devastador" incendio de 2023, la recuperación de los montes es una "prioridad" para el Cabildo de Tenerife.

"La reforestación con especies autóctonas no solo restaura el paisaje, sino que fortalece la resiliencia de nuestros ecosistemas frente a futuros incendios y perturbaciones climáticas", comentó.

En esa línea indicó que estas acciones solo son posibles gracias a la "implicación" de la ciudadanía y, especialmente, del alumnado de los centros educativos, que participan activamente en la conservación de su entorno.

"La colaboración de todos es clave para proteger nuestros recursos naturales y garantizar un futuro sostenible para Tenerife", añadió.

La actividad estuvo organizada por la Unidad Operativa de Gestión Territorial Este del Cabildo de Tenerife y cuenta con la colaboración del CEIP Samoga, el IES El Sobradillo, el IES Las Veredillas, el Ayuntamiento de El Sauzal, la Fundación Foresta y la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales, recoge una nota del Cabildo.

En la reforestación participaron más de 100 personas, entre alumnado y profesorado de los centros educativos, que llevaron a cabo talleres forestales y una plantación de especies autóctonas.

VIVERO DE AGUAMANSA

Entre las especies reforestadas destacan el viñátigo (Persea indica), la faya (Morella faya) y el acebiño (Ilex canariensis), todos procedentes del vivero insular de Aguamansa.

La actividad estuvo centrada en el intercambio generacional y formativo entre los distintos centros educativos, con alumnado de 4º de Primaria del CEIP Samoga y de Formación Profesional de Jardinería, Floristería, Paisajismo y Agropecuarias de los IES El Sobradillo y Las Veredillas, quienes apoyarán y acompañarán a los más jóvenes durante toda la jornada.

El espacio elegido para la intervención albergaba anteriormente pinos radiata, una especie foránea gravemente afectada por el incendio de 2023.

Su estado suponía un riesgo para la seguridad pública por peligro de desplome, lo que motivó esta actuación de restauración.

La sustitución de especies exóticas por vegetación autóctona de Monteverde y pino canario fortalece la resiliencia del ecosistema insular, protege frente a futuros incendios forestales y contribuye a la captación de agua, la absorción de CO2, la regulación térmica local y la protección frente a la erosión y la desertificación.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez aseguro que desde el Cabildo se sigue "comprometidos" con la mayor reforestación ambiental de la isla, promoviendo iniciativas que combinen educación, voluntariado y conservación.

"Cada árbol que plantamos es un paso más hacia unos montes más verdes, seguros y saludables para todos", señaló.