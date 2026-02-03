El Cabildo rinde tributo a Ricardo Melchior y Cristino de Vera en el acto institucional del 'Día de Tenerife'

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (d), entrega un reconocimiento a la sobrina del pintor Cristino de Vera durante la celebración del 'Día del Tenerife' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife celebró en la noche de este lunes el primer acto institucional del 'Día de Tenerife' en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín, un encuentro que reunió a autoridades, personas distinguidas y representantes de la sociedad tinerfeña para rendir homenaje a quienes han contribuido de manera decisiva al desarrollo y progreso de la isla, con especial mención para el expresidente de la corporación, Ricardo Melchior, y el pintor Cristino de Vera, recientemente fallecidos.

Este encuentro institucional, concebido como un espacio de reconocimiento colectivo y con vocación de permanencia, puso en valor la identidad, los valores compartidos y el compromiso de Tenerife con su presente y su futuro.

Durante su intervención institucional, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló que el 2 de febrero, Día de la Virgen de Candelaria, y a partir de ahora también Día de Tenerife, es una fecha "profundamente arraigada" en el corazón de los tinerfeños.

"Celebramos a nuestra Patrona de Canarias, símbolo de unión, esperanza y protección y conmemoramos que esta isla no es solo un territorio, sino una forma de estar en el mundo", destacó, y subrayó que el 'Día de Tenerife' es "un día para reconocer, para rendir homenaje a quienes han marcado la historia, su presente y su futuro".

Dávila defendió que ante una "realidad cambiante" se debe "sentir orgullo" por el "carácter propio, nacido de hondas raíces".

Según la presidenta, "ese valor compartido forma parte de nuestra identidad y debemos preservarlo para que Tenerife siga siendo un espacio de encuentro, de diálogo y de cohesión social".

La presidenta expresó también que "hoy más que nunca" se necesita "unidad".

"Unidad para cuidarnos, para escucharnos, para tendernos la mano cuando hace falta y para recordar que somos más fuertes cuando caminamos juntos. En tiempos de polarización, elegimos la unidad", comentó.

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, afirmó que este acto "nace con vocación de permanencia" y que sea el 2 de febrero sea el día en el que "Tenerife se detenga para mirarse, para reconocerse y para agradecer, el día en el que, de forma solemne, se rindan honores a quienes han destacado de manera ejemplar en los ámbitos social, económico, cultural, deportivo, científico y comunitario, personas cuyo esfuerzo, talento y compromiso han contribuido a hacer de Tenerife una isla mejor".

Afonso añadió que "el progreso de Tenerife no es una idea abstracta, tiene nombre y apellidos, tiene historias concretas, trayectorias de vida, sacrificios silenciosos y logros colectivos, y este día está pensado precisamente para eso, para poner en valor a la gente, que es, sin duda, el mayor patrimonio de esta isla".

"Desde el Cabildo de Tenerife entendemos que las instituciones no solo deben gestionar, sino también reconocer, cohesionar y generar identidad compartida. Y este 'Día de Tenerife' nace con ese propósito: reforzar el sentimiento de pertenencia, proyectar un mensaje de orgullo insular y consolidar un espacio de reconocimiento colectivo que nos una como sociedad", señaló.

ANDRÉS OROZCO: NO OLVIDAR LAS TRADICIONES

Andrés Orozco, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Tenerife -- entidad que es Medalla de Oro de Tenerife--, intervino en representación de los galardonados, y expresó que "la instauración de este día como 'Día de Tenerife', coincidiendo con la festividad de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, es un gesto que honra a la corporación insular, porque expresa respeto a las tradiciones, a la identidad y a una manera muy concreta de ser, de vivir y de sentir esta querida tierra española y canaria".

"Un pueblo que olvida sus tradiciones pierde la memoria de su alma", añadió.

En esta primera edición del 'Día de Tenerife' hubo un recuerdo especial, con la muestra de un vídeo, para el expresidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, 'Medalla de Oro de la Isla' recientemente fallecido, destacando su legado institucional y su contribución decisiva al desarrollo de Tenerife.

De manera especial también se hizo entrega de un detalle conmemorativo a Graciela de Vera, sobrina del pintor Cristino de Vera, en representación del artista y como recuerdo a su herencia humana y artística, quien ostenta la Gran Distinción de Nivaria, fallecido a principios de enero de 2026.

También se realizó la entrega simbólica de un detalle conmemorativo a las personas y representantes de entidades distinguidas asistentes al acto, recoge una nota de la corporación.

El acto contó con la actuación de la compañía canaria Pieles, una puesta en escena inspirada en el mar que evocó los orígenes, la cultura y el vínculo profundo de la Isla con su territorio, y la voz del tenor tinerfeño Celso Albelo, quien ofreció una emotiva actuación acompañado al piano.

"Esta noche, más que representar una carrera, me gusta pensar que represento un sentimiento compartido, el de pertenecer a esta tierra maravillosa", apuntó.

Asimismo, la artista tinerfeña Miriam Reyes interpretó una versión especial a guitarra del tema de Braulio, 'Tenerife'.

El acto concluyó con el discurso final de la presidenta del Cabildo, la interpretación del Himno de Canarias y una fotografía de familia con las personas distinguidas y los consejeros y consejeras de la corporación insular.