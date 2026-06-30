El Cabildo de Tenerife activa el grado 1 de prevención de incendios forestales ante la subida de temperaturas

Reunión de coordinación del Cabildo de Tenerife ante el aumento de las temperaturas en la isla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha activado las medidas extraordinarias preventivas de grado 1 para la prevención de incendios forestales en la isla, ante la situación de alerta declarada por el Gobierno de Canarias debido al elevado riesgo existente por las condiciones meteorológicas adversas.

La resolución, adoptada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, entró en vigor este martes a las 0700 horas y permanecerá activa hasta la finalización de la situación de alerta.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad ciudadana ante la situación de riesgo.

"Estamos atravesando una situación especialmente delicada y cualquier imprudencia puede tener consecuencias muy graves para Tenerife", comenta en una nota.

Dávila recordó que la prevención es la mejor herramienta para proteger el territorio insular.

"Proteger nuestros montes es proteger Tenerife, nuestro patrimonio natural y la seguridad de las personas. Por eso pedimos máxima prudencia y colaboración ciudadana", explicó.

Además, la presidenta insistió en la importancia de evitar cualquier actividad de riesgo mientras permanezca activa la alerta. "La mejor forma de combatir un incendio es evitar que se produzca", señaló.

Estas medidas se aplican en las zonas de riesgo de incendio forestal de Tenerife y tienen como objetivo minimizar cualquier actividad susceptible de provocar un fuego en un contexto especialmente delicado, marcado por las altas temperaturas, la baja humedad y las condiciones favorables para la propagación rápida de incendios.

Entre las principales restricciones activadas con el nivel de grado 1, queda prohibido encender fuego en exteriores, incluyendo hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas.

Asimismo, se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en zonas de riesgo.

También quedan suspendidas las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.

No obstante, sí se mantiene permitido el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de titulares a propiedades e infraestructuras, la circulación por pistas forestales en bicicleta o a caballo, así como la estancia y tránsito por senderos y pistas forestales, aunque desde el Cabildo se insiste en extremar la prudencia y limitar al máximo la presencia en zonas forestales mientras persista la situación de riesgo.

NO ACCEDER A ÁREAS FORESTALES

La corporación insular recomienda a la ciudadanía evitar acceder o permanecer en áreas forestales salvo que sea estrictamente necesario y extremar las precauciones en cualquier actividad que pueda originar un incendio, incluso fuera de las zonas de riesgo.

Del mismo modo, se hace un llamamiento a promotores de actividades privadas autorizadas para que refuercen todas las medidas preventivas y de autoprotección.

Desde el Cabildo de Tenerife se recuerda que la prevención es la herramienta más eficaz para proteger el monte tinerfeño, uno de los principales patrimonios naturales de la isla.

En este sentido, la institución apela a la colaboración ciudadana, la responsabilidad individual y la máxima prudencia para evitar situaciones que puedan poner en peligro a las personas, al medio natural y a los equipos de emergencia.

La institución insular mantiene un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y del nivel de riesgo, coordinando las actuaciones necesarias con los servicios de emergencias y prevención para garantizar la seguridad de la población y la protección del territorio.