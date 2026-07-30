El Cabildo de Tenerife activa desde hoy un sistema dinámico de control de accesos a Masca por riesgo de incendio

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife pone en marcha a partir de este jueves un sistema dinámico de control y regulación de accesos a Masca, en el Parque Rural de Teno, para reforzar la seguridad de las personas, del espacio natural y garantizar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia en situaciones de riesgo de protección civil.

La medida, que coincide con la situación de alerta por riesgo de incendios forestales declarada en la isla, tendrá carácter preventivo, temporal y dinámico y se activará ante situaciones de alerta, preemergencia o emergencia declaradas por los planes de protección civil vigentes, según ha informado el Cabildo en una nota.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, precisa que la decisión responde a las especiales características del espacio, con una red viaria limitada, elevada afluencia de visitantes, núcleos poblacionales dispersos y escasas alternativas de evacuación, y que, por tanto, dificultan la movilidad de los equipos de emergencia y comprometen la seguridad de la población en episodios de riesgo.

El sistema comenzará a funcionar este 30 de julio, entre las 09:00 y las 16:00 horas, y mientras se mantengan las condiciones de riesgo que justifican su aplicación. La regulación afectará a los accesos por la carretera TF-436, principalmente a Masca.

PRIORIDAD A RESIDENTES

Durante la vigencia de la medida se permitirá el acceso a residentes, propietarios de viviendas y terrenos, personas trabajadoras que deban desplazarse por motivos profesionales, vehículos de transporte público colectivo de hasta 7,5 metros, servicios de emergencia, mantenimiento de servicios esenciales y aquellos vehículos autorizados por la autoridad competente.

Por el contrario, quedará restringida la entrada de vehículos de visitantes con finalidad exclusivamente recreativa o turística, así como de aquellos no vinculados a residencia, trabajo o prestación de servicios esenciales.

Los controles de acceso se establecerán, con carácter general, en la TF-436, a la altura de Las Lagunetas (P.K. 10+600) y de Santiago del Teide (P.K. 22+000), además de un punto de información en Los Pedregales (P.K. 6+320), sin perjuicio de que puedan habilitarse otros puntos adicionales en función de las necesidades operativas.

La ejecución de este dispositivo estará coordinada por el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) y contará con la participación de la Guardia Civil, Policías Locales, Policía Canaria, Agentes de Medio Ambiente, Consorcio de Bomberos de Tenerife, Cruz Roja, Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Servicio de Urgencias Canario (SUC), TITSA y las áreas competentes del Cabildo, entre otros recursos que puedan ser necesarios.

RIESGO DE INCENDIOS

La implantación de este sistema coincide con la situación de alerta por riesgo de incendios forestales declarada para Tenerife y tiene como finalidad preservar los corredores de evacuación, reducir la exposición de la población al riesgo y asegurar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia.

En materia de transporte público, TITSA reforzará el servicio para garantizar la movilidad de residentes y visitantes autorizados durante la aplicación de las restricciones de acceso. En concreto, se incorporan 396 plazas adicionales para el servicio al caserío de Masca, de las que 198 plazas corresponden a salidas desde Santiago del Teide y otras 198 desde Buenavista del Norte.

A esta oferta se suma el servicio regular, que dispone de 220 plazas con salida desde Masca y 242 desde Santiago del Teide, así como el servicio especial vinculado al sendero del Barranco de Masca, con 352 plazas de ida desde Santiago del Teide y 352 plazas de regreso desde Masca, cuya ocupación media se sitúa en 104 plazas. En total serán 1.550 plazas.