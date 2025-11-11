El Cabildo de Tenerife activa el plan de emergencias ante la declaración de alerta por la borrasca 'Claudia'

La consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, en una reunión de coordinación del plan de emergencias - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife activa el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) a partir de las 12.00 horas del miércoles debido a la llegada de la borrasca 'Claudia', que podría dejar precipitaciones generalizadas y muy fuertes que alcanzarán o superarán los 100 litros en 12 horas, según la Aemet.

Así, podría estar acompañado de tormentas y de rachas de viento muy fuertes de componente suroeste que alcanzarán o superarán los 80 kilómetros por hora en distintas zonas de Tenerife, especialmente en el norte y este de la isla, ayudado por efecto del relieve.

De esta forma, aparejada a esta alerta, es probable que exista riesgo de inundaciones en algunos puntos de la isla.

Por lo tanto, las áreas recreativas y zonas de acampada dependientes del Cabildo permanecerán cerradas y se prohíbe el tránsito por las pistas y senderos de la Corona Forestal como medida de precaución.

Asimismo, se prohíbe transitar por los senderos del Parque Nacional del Teide que dan acceso al pico y realizar actividades de barranquismo en la Isla.

La decisión del Cabildo se tomó tras una reunión mantenida en la mañana de este martes por la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, y el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, con los responsables del Gobierno de Canarias en la que estuvieron presente técnicos de ambas administraciones.

Asimismo, los responsables del Cabildo mantuvieron una reunión con los 31 ayuntamientos para informar sobre la situación que afectará a la isla y, en especial, sobre las zonas inundables al objeto de que tomen las medidas preventivas adecuadas.

El Cabildo ha activado también recursos extraordinarios insulares de Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), Bomberos de Tenerife, Brifor y Carreteras.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica en una nota que las medidas se toman para garantizar la seguridad de las personas e indica que la activación del PEIN también implica una serie de recomendaciones tanto para la ciudadanía como para los ayuntamientos de la isla.

Con todo, la corporación insular mantiene las prohibiciones de circulación y acceso a las pistas forestales y senderos afectadas como consecuencia del incendio forestal de Arafo en el año 2023, la circulación por pistas forestales desde las 12.00 horas del miércoles, la estancia en Campamentos, zonas de acampada y zonas recreativas forestales y Espacios Naturales Protegidos y el acceso a los senderos del pico del Teide.