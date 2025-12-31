El Cabildo de Tenerife activa el plan insular de emergencias ante la llegada de la borrasca 'Francis'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha activado de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta ante la previsión de un episodio de fenómenos meteorológicos adversos asociado a la llegada de la borrasca 'Francis', según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

La activación del PEIN se produce ante la previsión de lluvias, tormentas, viento y fuerte oleaje, que afectarán a la isla a partir de la madrugada del jueves, con distintos niveles de incidencia según zonas y tramos horarios.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad ciudadana.

"Ante un episodio meteorológico de estas características, lo más importante es priorizar la seguridad y la protección de las personas. Sabemos que es una noche especial, donde muchas personas saldrán a celebrar la llegada del 2026 pero pedimos a la población que evite riesgos innecesarios y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia", señaló en una nota.

SITUACIÓN DE ALERTA DECLARADA

La isla estará en alerta por lluvias en el sur y oeste de Tenerife, a partir de las 07.00 horas del jueves y el resto de la isla permanecerá en prealerta; por fenómenos costeros, especialmente en el norte y oeste de la isla, desde las 02.00 horas del jueves; por vientos en zonas altas y cumbres, a partir de las 03.00 horas del jueves, permaneciendo el resto del territorio en prealerta y por tormentas desde las 07.00 horas del jueves.

El Cabildo de Tenerife recomienda a los ayuntamientos activar sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y adoptar las medidas preventivas necesarias, especialmente en zonas inundables, litoral y espacios de gran afluencia de personas, recoge una nota de la corporación.

Entre las actuaciones recomendadas se encuentran el refuerzo de la vigilancia y señalización en puntos críticos del litoral; revisión de infraestructuras, redes de saneamiento, muros de contención, taludes y tendidos eléctricos; control de cauces de barrancos y zonas susceptibles de inundación y aseguramiento de mobiliario urbano, elementos decorativos y señalética.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de protección civil.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha subrayado que "todos los servicios de emergencia se mantienen plenamente operativos y coordinados, pero es fundamental que la ciudadanía colabore evitando desplazamientos innecesarios, especialmente en una noche tan señalada como la del 1 de enero".

MEDIDAS ADICIONALES

Con carácter preventivo se revocan las autorizaciones para la práctica de actividades de descenso de barrancos y actividades deportivas similares, incluido el Barranco de Masca, durante los días 1 y 2 de enero de 2026; se cierra y se limita el acceso al Barranco de Masca durante los mismos días; se cierra al tráfico general de la carretera TF-445 de acceso a Punta de Teno mientras permanezca activa la alerta y se cierra el sendero PR TF-08 Afur - Taganana - Afur durante los días 1 y 2 de enero.

Asimismo, se mantendrán las restricciones establecidas por la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias relativas al acceso a senderos, áreas recreativas, pistas forestales, espacios naturales protegidos y el Parque Nacional del Teide.

El Cabildo de Tenerife mantendrá activados todos los recursos necesarios, tanto ordinarios como extraordinarios, para garantizar la seguridad de la población ante la evolución de este episodio meteorológico adverso.