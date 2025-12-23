El Cabildo de Tenerife adjudica por 1,1 millones el contrato para electrificar en Los Rodeos ocho guaguas interurbanas

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Movilidad, Eulalia García, en un aparcamiento de guaguas de Titsa - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este martes la adjudicación del contrato de obras que permitirá dotar al Aeropuerto de Los Rodeos, La Laguna, de una infraestructura de recarga para las nuevas guaguas eléctricas que se están incorporando a la flota de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa).

Según ha informado en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, el contrato ha sido adjudicado a la empresa UTE Etralux S.A.-Iberdrola clientes S.A.U., por un importe superior a 1,1 millones de euros.

El proyecto contempla el desarrollo de las obras que tendrán un plazo de ejecución de seis meses, y los servicios de instalación y mantenimiento de la infraestructura, que se prestarán durante dos años, con posibilidad de doce meses de prórroga.

"Con esta inversión, reforzamos nuestro compromiso con un modelo de movilidad sostenible para la isla, y damos respuesta a las necesidades técnicas de las guaguas eléctricas que estamos integrando en los diferentes servicios de Titsa de forma progresiva, tanto urbanos como interurbanos", explicó la presidenta.

En concreto, la ejecución de las obras asciende a 1.163.025,98 euros, mientras que el precio del mantenimiento de los puntos de recarga para vehículos eléctricos (PRVE) y del software de gestión supone 4.979,42 euros al año.

La actuación cuenta, además, con una contribución de 161.697 euros por parte de Titsa.

La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, explicó que esta infraestructura permitirá la incorporación de ocho guaguas 100% eléctricas, las primeras de su tipo en Canarias, que operarán en las líneas 051 y 057 y podrán realizar hasta 310 kilómetros con una sola carga.

"Seguiremos trabajando para ampliar esta tecnología al resto de la red insular, fomentando un transporte más eficiente y respetuoso con el entorno", destacó la consejera.

MÁS DE UN MILLÓN EN SUBVENCIONES PARA PROTEGER EL PATRIMONIO HISTÓRICO

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la concesión de subvenciones a ayuntamientos por un importe global superior al millón de euros en el marco del Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027.

Estas subvenciones, concedidas durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, se destinan tanto a la restauración de bienes de valor cultural como a la elaboración y aprobación de catálogos municipales y planes especiales de protección de conjuntos históricos, beneficiando a numerosos municipios de la isla.

Dávila subrayó que el patrimonio histórico es un "elemento clave" de la identidad colectiva de la isla "y un motor de cohesión social y desarrollo local".

Por su parte, la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, explicó que las ayudas se estructuran en dos grandes líneas de actuación, apoyando tanto intervenciones directas de restauración como instrumentos técnicos de planificación patrimonial.

Las líneas de subvenciones han sido concedidas para actuaciones como el puente de la calle Temístocles Díaz-Llanos (San Juan de la Rambla); la Trilladora de Los Rodeos (La Laguna); lavadero de Los Sauces (Santa Úrsula); Casa de la Alhóndiga (El Tanque) y la carpintería exterior del Ayuntamiento (La Victoria de Acentejo).

Por otra parte, también se han concedido ayudas para los catálogos municipales y planes especiales de protección de los municipios de Tegueste; Candelaria; La Guancha; Los Silos y Arona.

A estas actuaciones se le une la inversión de 2,4 millones de euros destinados a la línea de subvenciones dirigidas a personas físicas y jurídicas para la realización de intervenciones en inmuebles de valor cultural correspondientes al ejercicio 2025 y permitiendo dar respuesta al alto número de solicitudes recibidas en el marco del Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027.

El Cabildo ha destinado un total de seis millones de euros en el actual mandato en concepto de subvenciones para la restauración de bienes eclesiásticos de valor patrimonial.