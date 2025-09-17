El Cabildo de Tenerife adjudica por 2,9 millones la conservación y mejora de las 2.251 paradas de guaguas en Tenerife

Adjudicado por 2,9 millones un contrato para la conservación y mejora de las 2.251 paradas de guaguas en Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la adjudicación del contrato para la conservación y mejora de las 2.251 paradas de guaguas de la isla, con una inversión de 2,9 millones de euros. La adjudicación ha recaído en las empresas Envera Empleo, S.L.U. y la Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales.

Así lo han informado el vicepresidente insular, Lope Afonso y el vicepresidente segundo y consejero insular de Presidencia, José Miguel Ruano en una rueda de prensa celebrada este miércoles.

El proyecto contempla una serie de actuaciones destinadas a mejorar la calidad, accesibilidad y seguridad del transporte público en la isla como la instalación y retirada de marquesinas según estado o necesidad; limpieza rutinaria de las paradas; revisiones periódicas y mantenimiento preventivo, y la reposición programada de elementos no urgentes y la elaboración de un inventario actualizado, según ha especificado la corporaciójn insular en una nota.

Por otra parte, José Miguel Ruano ha informado de la puesta en marcha por parte de la Consejería de Educación y Empleo del programa 'Tenerife Joven y Educa', un total de 30 proyectos educativos que llegarán a 728 aulas de todos los niveles, suponiendo más de 6.000 horas de formación complementaria vinculada al currículo.

La previsión es alcanzar a 21.000 alumnos de 250 centros educativos de toda la isla. El cierre del plazo de las solicitudes por parte de los centros finaliza a las 23:00 horas del 6 de octubre y el 15 de octubre se informará de los proyectos adjudicados.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto interdepartamental 'Cabildo Educa' que oferta un total de 250 proyectos educativos y en el que participan diferentes áreas del Cabildo de Tenerife para mejorar la oferta de acciones y proyectos de carácter educativo en el ámbito de la educación complementaria en la isla.

OTROS ASUNTOS Y ACTUALIZACIÓN SOBRE 'FILOXERA DE LA VID'

En Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución y justificación de la anualidad 2016 del proyecto Teatro Cine Municipal (antiguo Cine Fajardo) en Icod de los Vinos, incluido en el Plan de Infraestructuras Culturales 2016- 2029.

El Ayuntamiento formalizó el contrato de suministro a inicios de este mes, por lo que necesitaba más tiempo para ejecutar y justificar la primera parte de la obra. Con ello, se busca garantizar que el municipio pueda culminar con garantías una actuación clave para la recuperación de un espacio cultural histórico en el norte de la isla.

Además, el Consejo de Gobierno también ha dado el visto bueno a la ampliación del plazo de ejecución y justificación del proyecto "Casino San Miguel (equipamiento)", incluido en el Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2029, con el objetivo de garantizar su correcta finalización ante las dificultades de suministro comunicadas por los proveedores. La inversión total es de 137.163 euros, de los cuales el Cabildo de Tenerife aporta 72.697 euros.

De forma paralela, el vicepresidente insular, Lope Afonso, ha actualizado los datos relativos a la situación de control de la plaga de filoxera de la vid en Tenerife, donde ya se alcanzan un total de 3.026 prospecciones realizadas en el ámbito del Consejo regulador Tacoronte-Acentejo, fundamentalmente, con 61 positivos detectados en plantas con esta plaga. "Este es un trabajo que está contribuyendo a cercar bien el lugar de origen de la plaga para permitir a cada vez más viticultores a poder seguir con sus tareas cotidianas de cosecha y atención a la vendimia, propias de esta época", ha añadido Afonso.