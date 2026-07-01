El Cabildo de Tenerife adjudica por 4,1 millones la construcción de 21 viviendas públicas en La Victoria

La consejera de Vivienda del Cabildo de Tenerife, Sonia Hernández, y el vicepresidente, Lope Afonso - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles, en el seno del Consejo de Gobierno, la adjudicación del contrato mixto de servicios de redacción de proyecto y de ejecución de las obras de 21 viviendas de promoción pública en el municipio de La Victoria.

La obra ha sido adjudicada a la empresa FALISA SL por un importe total de 4.160.815,21 euros, distribuidos en tres anualidades (hasta 2028), y financiado de forma conjunta entre el Cabildo (40%) y el Icavi (60%).

La consejera de Vivienda, Sonia Hernández, puso en valor "este nuevo paso en la planificación insular en materia de vivienda", asegurando que el compromiso es, desde el inicio del mandato, "mitigar los problemas de los tinerfeños a la hora de acceder al mercado de la vivienda".

Esta nueva adjudicación se integra en la estrategia del Cabildo, puesta en marcha durante este mandato, para convertirse en un "agente activo en la búsqueda de soluciones a la que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos".

La actuación en La Victoria forma parte del paquete de inversiones derivado del convenio marco con el Icavi, que moviliza una inversión global de 59 millones de euros (de los cuales la corporación insular aporta 25 millones) para activar promociones clave en todo el territorio.

Este proyecto en el norte de la isla se suma a otras promociones que ya ha impulsado el Cabildo, como las 47 viviendas de Granadilla, 24 en Arafo, 90 en San Miguel, 30 en Güímar, 29 en El Rosario, 27 en Los Realejos y 17 en Santiago del Teide, recoge una nota del Cabildo.

La corporación complementa estas construcciones directas con herramientas de cooperación municipal como el programa 'Activa Vivienda', destinado a la adquisición y habilitación de inmuebles para alquiler social en 21 municipios, y 'Activa Suelo', diseñado para financiar a los ayuntamientos en la compra de suelo que posteriormente se cede al Icavi para nuevas promociones.