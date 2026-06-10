El Cabildo de Tenerife adjudica la construcción de 47 viviendas públicas en Granadilla por 9,6 millones de euros

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la adjudicación del contrato de ejecución de las obras para la construcción de 47 viviendas de promoción pública en Granadilla.

En rueda de prensa, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha celebrado que el Cabildo continúe acelerando los procedimientos para dar una respuesta que ayude a mitigar el problema de acceso a la vivienda de alquiler en la isla, haciendo hincapié en la estrategia insular de abordar, por vez primera como Cabildo, la promoción directa de viviendas de promoción pública en Canarias junto al ICAVI.

El proyecto en cuestión ha sido adjudicado a la empresa SATOCAN, por un importe total de 9.616.078,62 euros.

La promoción de Granadilla se suma a otras adjudicaciones realizadas en el primer trimestre del año, entre las que destaca el proyecto de Santa Cruz de Tenerife-Cuevas Blancas, de 226 viviendas, cuya construcción fue adjudicada el pasado mes de marzo por más de 33,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses.

Asimismo, el Cabildo ha aprobado recientemente, de forma definitiva, la adjudicación del contrato mixto para la promoción de vivienda pública en Arafo, que supondrá la construcción de 24 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler, con un presupuesto superior a los 4,6 millones, y un plazo de ejecución de un año y 11 meses.

Finalmente, recuerda el Cabildo, se ha puesto en marcha otras líneas de actuación con el objetivo de optimizar los recursos disponible en todo el territorio insular, como los programas 'Activa Vivienda' (una colaboración directa con los ayuntamientos para adquirir o habilitar inmuebles destinados al alquiler social, habiéndose gestionado propuestas para más de 300 viviendas en 21 municipio) o el 'Activa Suelo' (creación de un fondo económico para ayudar a los ayuntamientos en la adquisición de parcelas urbanizables, que serán gestionadas por el ICAVI para la construcción de viviendas de promoción pública en régimen de alquiler).