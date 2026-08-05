El Cabildo de Tenerife adjudica obras de rehabilitación del firme en la TF-1 por 14 millones de euros

Archivo - [Grupocanarias] Nota De Prensa Y Foto: Tf 1 Señalización - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo ha aprobado este miércoles la adjudicación de las obras de rehabilitación del firme de la Autopista Sur (TF-1), entre Santa Cruz y Candelaria-Arafo, por 14 millones de euros.

Se trata de una actuación "estratégica" que comprenderá unos 18,6 kilómetros de la vía para mejorar en ella mejorar las condiciones de seguridad de los conductores, según ha informado la vicepresidenta cuarta Eulalia García, junto al vicepresidente tercero, José Carlos Acha, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Con un plazo de ejecución de seis meses, el contrato y licitación del proyecto se ha dividido en dos lotes: un primer tramo que comprende el recorrido entre Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, adjudicado por 7,5 millones de euros, y un segundo tramo que abarca desde El Rosario a Candelaria-Arafo, por 6,3 millones de euros.

En el ámbito de innovación y tecnología, el Cabildo ha acordado ampliar los créditos del Parque Científico y Tecnológico para atender el "récord" de demandas de empresas tecnológicas que piden instalarse en el espacio. Se pasa, asimismo, de un presupuesto de 1,75 millones a 2,4 millones de euros para el Plan Director de Innovación.

La ampliación busca atraer nuevas empresas, favorecer la transferencia de conocimiento e impulsar el empleo de alta cualificación, según ha enfatizado la vicepresidenta cuarta.

OTROS ASUNTOS DE CONSEJO

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife también ha aprobado, de forma inicial, el proyecto refundido para el acondicionamiento de las infraestructuras de la Avenida de la Constitución y la renovación del alumbrado público del barrio de Los Cabildos, en el municipio de Buenavista del Norte.

Esta iniciativa cuenta con una inversión de 1.838.169,93 euros, de los que el Cabildo financia un 90%, mientras que el Ayuntamiento de Buenavista aporta el 10%, y un plazo de ejecución previsto de 14 meses.

Además, en el área de Cultura, se ha dado luz verde a las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones destinadas a la programación de las galerías de arte de la isla para este ejercicio 2026. La iniciativa cuenta con una dotación económica de 90.000 euros.

Precisa el Cabildo que, en las bases reguladoras de la convocatoria se ha establecido que al menos el 50% de la obra expuesta corresponda a artistas que desarrollan su labor en la isla, un criterio que busca garantizar una "mayor visibilidad" a los creadores locales, favorecer la comercialización y al fortalecimiento del sector.

En Deportes, el Cabildo tinerfeño también ha dado luz verde a las bases y la convocatoria de subvenciones destinadas a clubes deportivos, federaciones deportivas y deportistas individuales para sufragar los gastos de desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de ámbito nacional e internacional celebradas entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2026. La convocatoria está dotada con un presupuesto de 280.000 euros.

La convocatoria, que abrirá el plazo de presentación de solicitudes el día 1 de septiembre, beneficiará a clubes deportivos, federaciones deportivas y deportistas individuales, incluyendo categorías de base, deporte adaptado y menores de edad que deban desplazarse acompañados.