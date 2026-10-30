El Cabildo de Tenerife admite falta de personal en Metropolitano y que ha empeorado la calidad del servicio

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, ha admitido este viernes que en Metropolitano --empresa que opera el tranvía-- falta personal en las áreas de administración, regulación y mantenimiento, aparte de conductores, lo que afecta a la calidad del servicio especialmente en cuanto a la regularidad de las frecuencias.

"Estamos trabajando en ello", ha respondido al Grupo Socialista en el Pleno de la corporación, subrayando que siguen dando pasos para cumplir todos los acuerdos que derivaron de la finalización de la huelga en el pasado mes de enero, pero se realiza a ritmos diferentes.

Ha admitido la dificultad de fijar un porcentaje del grado de cumplimiento de los acuerdos aunque es "bastante alto", dejando claro que siempre "se puede hacer más" y que la mejora de las condiciones laborales nunca son "suficientes", y por ello se trabaja en el ámbito de la negociación colectiva.

"Tenemos problemas en todas las áreas de gestión, administración y planificación, y eso hace que se ralentice nuestro trabajo", ha destacado.

La consejera ha detallado, por ejemplo, que se ha firmado el protocolo de accidentes e incidentes, se trabaja en la "sustitución definitiva" por del silicato de sílice por el de calcio, en la revisión de la evaluación de riesgos tras la retirada del polvo o la actualización de los protocolos de vigilancia.

Igualmente ha comentado que se ha acordado la planificación de actividades preventivas y la priorización de la formación presencial, se ha hecho el simulacro de emergencia, está finalizada la formación eléctrica en energía y se ha firmado el plan de igualdad.

Ha negado que el gerente de Metropolitano, Pedro Ribeiro, haya dimitido, tal y como ha comentado el PSOE, lo mismo que el plan de formación en Jaén, que no ha finalizado y ha insistido en que le "preocupa" el servicio que se da a raíz del aumento de los pasajeros por la gratuidad del transporte.

El portavoz del Grupo Socialista, Aarón Afonso, ha indicado que los trabajadores denuncian el "incumplimiento" del acuerdo que dio por concluida la huelga y ha insistido en que en su grupo están "preocupados" tanto por las condiciones laborales de los trabajadores y también el servicio que se da a los ciudadanos.

En esa línea ha comentado que el servicio se ha ido "mermando" en los últimos meses hasta el punto de que "en muchas ocasiones" los usuarios "ni siquiera quepan" en las plataformas para esperar los tranvías.

"Tenemos un problema y nos gustaría saber qué es lo que pasa en la empresa", ha destacado, y se ha preguntado "por qué no se ha podido cumplir" con los acuerdos que finalizaron la huelga y no se da un servicio adecuado por "saturación excesiva".