El Cabildo de Tenerife admite que el PRUG del Teide es "mejorable" pero entiende que no se puede "alargar sine die"

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha admitido este miércoles que el Plan rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide es "mejorable", pero al mismo tiempo entiende que su tramitación no se puede "alargar sine die".

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno y a raíz de las críticas de colectivos ecologistas y científicos, más el Cluster Audiovisual, ha dicho que el documento debe adaptarse tanto a la ley de parques nacionales aprobada en 2014 como al plan director de 2016.

Afonso cree, en ese sentido, que "se ha llegado a un punto donde todos los equilibrios que se podían dar están razonablemente plasmados", más allá que desde el Cabildo aún se puedan concretar "algunos aspectos que aún quedan sin detallar".

La presidenta, Rosa Dávila, ha remitido las críticas de diversos colectivos a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que es la administración que tramita el PRUG, subrayando que el propio Cabildo presentó alegaciones y algunas no fueron aceptadas.

No obstante, cree "necesario" reformar el documento tras 22 años para incluir los preceptos que demanda la ley estatal de 2014, que "prima la conservación", por lo que hace falta una "herramienta" que se adapte a las "necesidades actuales".

"Hay personas que les gustaría llegar más allá en la conservación, hay personas que les gustaría tener un ámbito de actuación más amplio y por lo tanto, han presentado sus alegaciones", ha explicado.

Asimismo, ha comentado que están a la espera de que el Gobierno canario culmine la transferencia de competencias dado que el Cabildo se encargará de la gestión y en la corporación son "conscientes" de que se necesita una "herramienta eficaz para los nuevos tiempos" ya que en 22 años "ha cambiado mucho el panorama", tanto en el modo de visita de los turistas, la aplicación de las nuevas tecnologías o el avance del cambio climático.

Con todo, ha indicado que la pregunta sobre las críticas de colectivos "no corresponde al Cabildo" porque la tramitación corresponde a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. "Serán ellos los que la aprueben con mayor nivel o menor nivel de consenso", ha señalado.