El Cabildo de Tenerife amplía este abril la campaña para la prevención de la diabetes a los 31 municipios - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este martes la segunda Campaña Insular para la Prevención de la Diabetes, una iniciativa insular que busca fomentar la detección temprana de esta enfermedad y que en la isla arrancará oficialmente el próximo 1 de abril de 2026.

La campaña llega después de que la pasada edición permitiera detectar en la isla 107 casos de riesgo de diabetes tipo 2.

La iniciativa ampliará este año su alcance a los 31 municipios de Tenerife, frente a los 10 que participaron en 2025. Además, introducirá nuevas medidas para garantizar una mayor participación. En esta segunda fase, especifica el Cabildo en una nota, se mejorarán las estrategias de sensibilización, especialmente para captar la participación ciudadana masculina, que el año pasado representó solo el 32% de los participantes.

También se reforzará la educación en hábitos saludables y se brindará seguimiento a todas las personas con un riesgo elevado, asegurando que reciban el apoyo necesario para prevenir la diabetes. De esta forma, el enfoque de la campaña no solo será preventivo, sino también educativo, proporcionando información clave a los tinerfeños y a las tinerfeñas sobre cómo mejorar su salud y reducir el riesgo de desarrollar diabetes.

AMPLIA COLABORACIÓN

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería Delegada de Educación para la Prevención, ha logrado reunir a un equipo de trabajo compuesto por instituciones como la Asociación de Diabetes de Tenerife, el Servicio Canario de la Salud, con la participación de sus Direcciones Generales de Salud Pública, Programas Asistenciales y Paciente y Cronicidad, y la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.

La campaña también cuenta con la colaboración de los Colegios Profesionales de Médicos, Farmacéuticos y Enfermería de Tenerife, la Sociedad Canaria de Endocrinología y Nutrición, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM).

"Este esfuerzo, con el trabajo de todas las instituciones, permitirá posicionar a Tenerife como un modelo de prevención en el país y abordar uno de los mayores desafíos en salud pública en Canarias", ha expresado el consejero delegado de Educación para la Prevención, Juan Acosta.

Con la colaboración de las principales entidades del sector sanitario y social, el Cabildo de Tenerife busca no solo contribuir a detectar la enfermedad de manera temprana, sino también fomentar un cambio de hábitos que se traduzca en una mejor calidad de vida para toda la población.

SOBRE LA PRIMERA EDICIÓN

La primera edición, celebrada en 2025 y que recorrió de forma piloto 10 municipios, demostró la eficacia de este enfoque preventivo. Asimismo, un total de 649 personas mayores de 18 años fueron atendidas en las carpas que instaló el Cabildo de Tenerife, con ayuda de los Ayuntamientos, de las cuales 429 personas, que no tenían diabetes previamente diagnosticada, se sometieron al test FINDRISC.

Este test, ampliamente validado, permite evaluar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos años.

A través de esta acción, se permitió detectar 107 personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Todas ellas fueron puestas en contacto con el personal sanitario de los Centros de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud.

FACTORES DE RIESGO

Según el Cabildo, los resultados obtenidos en la primera edición habría revelado datos preocupantes sobre la prevalencia de los factores de riesgo en la población tinerfeña. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, el 70,86% de los participantes presentaron un índice de masa corporal (IMC) superior a 25, lo que refuerza la necesidad de intervenciones enfocadas en el control del peso y la mejora de hábitos alimenticios.

En lo que respecta a la alimentación, el 23% de los participantes no consumían frutas y verduras a diario, lo que resalta la importancia de promover una alimentación equilibrada para prevenir la diabetes y otras enfermedades crónicas.

En términos de actividad física, aunque el 69% de los participantes afirmaron realizar actividad física diaria, los datos mostraron que solo el 30% cumplían con los estándares recomendados, lo que refleja la necesidad de fomentar una mayor práctica de ejercicio físico en la población.