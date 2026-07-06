El Cabildo de Tenerife amplía la prohibición de hacer fuego en exteriores de toda la isla e insta a la precaución

Archivo - Fogones en un área recreativa de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha actualizado este lunes las medidas extraordinarias de grado 1 para la prevención de incendios forestales, ampliando su aplicación a toda la zona de riesgo de incendio forestal de la isla mientras permanezca vigente la situación de alerta declarada por el Gobierno de Canarias.

La decisión responde a la evolución de las condiciones meteorológicas y tiene como objetivo reforzar la protección del patrimonio natural de Tenerife y minimizar el riesgo de que cualquier actividad pueda provocar un incendio forestal durante este episodio de alerta, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota.

Entre las medidas de grado 1 queda prohibido realizar fuego en el exterior, incluidas hogueras, barbacoas, fogones o cocinas de gas. También se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos forestales, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en la zona de riesgo, así como las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas, salvo casos excepcionales de urgente necesidad autorizados por el Servicio de Gestión Forestal.

La resolución mantiene permitidas otras actividades, como el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de los propietarios a sus fincas e infraestructuras, el uso de senderos y pistas forestales, la circulación con bicicletas o caballos, los aprovechamientos forestales o la celebración de eventos deportivos autorizados, siempre que se desarrollen con las medidas de seguridad correspondientes.

EVITAR ACCEDER AL MONTE

El Cabildo recomienda, además, evitar acceder o permanecer en las zonas forestales mientras continúe la alerta y extremar las precauciones con cualquier actividad que pueda originar un incendio, como el uso de tabaco, grupos electrógenos, material eléctrico o elementos pirotécnicos. Asimismo, insta a los promotores de actividades permitidas a adoptar todas las medidas preventivas necesarias para reducir cualquier riesgo.

Como novedad, la resolución contempla una excepción para los trabajos de eliminación de restos forestales mediante astilladora que se desarrollan dentro de las labores de restauración del Gran Incendio Forestal del verano de 2023, al considerarse actuaciones esenciales para la recuperación del monte.

El Cabildo de Tenerife recuerda que estas medidas tienen carácter preventivo y estarán vigentes hasta que finalice la situación de alerta. La institución hace un llamamiento a la máxima colaboración ciudadana para proteger los espacios naturales de la isla y evitar cualquier conducta que pueda poner en peligro el monte.