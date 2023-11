El Cabildo de Tenerife apela a la complicidad de los hombres para combatir la violencia machista

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha lanzado la campaña '25N No compartas violencias machistas. Movilízate'con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre del 'Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres'.

La iniciativa ha sido presentada este viernes por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y la directora insular de Igualdad, Patricia León.

Dávila explicó que según el reciente 'Estudio Diagnóstico para confeccionar el Plan de Prevención de preadolescentes, adolescentes y jóvenes', un 77,1 por ciento las muestras de mujeres afirman que han sufrido algún tipo de violencia de género de rango de edad entre 17 y 20 años, "cifras escalofriantes" sobre las que desde el Cabildo tienen que "denunciar y actuar".

Así, indicó que la campaña pretende que sobre todo "los hombres se conviertan en cómplices de todas aquellas mujeres que se sientan violentadas y no reproduzcan este tipo de conductas machistas".

Por su parte, la directora insular de Igualdad, Patricia León, resaltó la importancia de la prevención en estas edades tempranas pues los jóvenes son el "futuro" y se necesita que "se unan" a las mujeres y sean "aliados, en aras de conseguir una sociedad donde las relaciones personales se desarrollen desde un plano de igualdad efectiva".

La campaña de prevención de violencia de género va dirigida especialmente a los jóvenes varones a través de un mensaje positivo que pone en valor las voces de los chicos que hacen frente a las violencias machistas que se ejercen en entornos digitales, fundamentalmente a través del móvil.

Así, se visibiliza a los que tratan con respeto, los que piden un trato igual para ellas, los que no humillan, no controlan y no comparten contenidos de violencia contra las mujeres.

La campaña cuenta con la participación de Renzzo, El Selector, un DJ con amplio seguimiento entre la población joven de Tenerife.

Bajo la expresión 'Movimiento Buena Vibra', ya utilizada en una campaña anterior, lanza un mensaje positivo de respeto, acción contra la violencia de género e igualdad, recoge una nota de la corporación.

La campaña tiene una amplia presencia en medios digitales, incluyendo redes sociales y apps de música, y también en cine, pantallas LED y cartelería en mobiliario urbano.

Gracias a esta iniciativa se podrá llegar a 88.219 jóvenes con una coste de 42.048,28 euros y una duración de 21 días.