El Cabildo de Tenerife aporta 750.000 euros al plan de empleo de La Laguna

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado la concesión de una subvención de 750.998,39 euros al Ayuntamiento de La Laguna para financiar el proyecto 'Promoción Económica y Desarrollo Sostenible, La Laguna', una iniciativa que persigue fomentar el empleo, fortalecer el desarrollo económico local y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este proyecto se enmarca en el Plan Insular de Empleo para los municipios de Tenerife, impulsado por el Cabildo y dotado con 10 millones de euros, que tiene como finalidad reforzar las políticas activas de empleo en los 31 ayuntamientos de la isla mediante iniciativas locales que generen oportunidades laborales, impulsen la sostenibilidad y promuevan la cohesión social.

Desde su puesta en marcha, los planes han beneficiado a más de medio millar de personas, recoge una nota del Cabildo.

La presidenta, Rosa Dávila fue la encargada de presentar este lunes el plan en el Centro Municipal de San Agustín en La Laguna acompañada por el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina; el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández y el concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván.

"Estas iniciativas, junto con el trabajo que se realiza desde la Consejería de Empleo de la corporación insular, han contribuido a que Tenerife consolide su papel como motor económico y de empleo en Canarias. Me refiero al programa 'Barrios por el Empleo' de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede), que facilitará la inserción laboral de más de 2.000 personas en 2025; al proyecto PONOS con la atención especial al fomento de empleo joven o al Proyecto ISOS con el que hemos podido en dos años, ha logrado la inserción laboral de 200 mujeres, con una inversión acumulada de 1,2 millones de euros", destacó.

Del mismo modo, Dávila incidió en que la buena marcha del empleo lo demuestran los datos conocidos la pasada semana, al registrarse en la isla, el pasado mes de septiembre, un total de 62.746 personas desempleadas, lo que supone 5.425 menos que hace un año y una caída de 2.003 personas respecto al mes anterior.

Estos datos confirman a Tenerife como la isla que más contribuye a la mejora del mercado laboral en el archipiélago, donde el paro se sitúa en 145.373 personas.

De hecho, en los dos últimos años, se ha pasado del 22 al 10 por ciento en la tasa de desempleo, resaltan desde la corporación.

"Este descenso del desempleo refleja que las medidas que estamos poniendo en marcha están dando resultados reales para las familias. Nuestra prioridad es que cada vez más personas encuentren una oportunidad laboral en su municipio, sin tener que marcharse fuera", concluyó a presidenta insular.

Por su parte, Efraín Medina agradeció "a todas las entidades y al tejido social que trabajó por el empleo sobre todo aquellas entidades del Tercer Sector que cada día están más involucradas en proyectos como puede ser 'Barrios por el Empleo' y los programas para colectivos como mayores de 45 años, mujeres y aquellos que más lo que necesitan porque están en exclusión social".

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, valoró la iniciativa como un ejemplo de planificación eficaz, y aseguró que "este convenio es una apuesta por mirar al futuro con responsabilidad".

En su opinión, "no solo damos empleo a 25 personas, sino que reforzamos nuestra capacidad de diseñar políticas que mejoren la vida de la ciudadanía, alineadas con un modelo de ciudad sostenible, dinámica y con visión estratégica".

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, añadió que "los planes de empleo vinculados a proyectos estratégicos permiten dar respuesta a necesidades reales de contratación y, al mismo tiempo, consolidar una visión de futuro".

En esa línea dijo que "La Laguna se prepara para los retos de los próximos años con equipos comprometidos y con proyectos que dejan huella en la planificación municipal".

PLAN DE FORMACIÓN Y EMPLEO

En el caso del programa de La Laguna, con una duración prevista de 16 meses, contempla la contratación de 24 personas a jornada completa durante 10 meses, con perfiles profesionales que abarcan economistas, orientadores laborales, guías turísticos, especialistas en sostenibilidad, dinamizadores socioculturales y técnicos en derecho, marketing y medio ambiente.

Asimismo, se desarrollará un plan de formación para 44 participantes, con más de 150 horas de capacitación en competencias transversales, empleabilidad, turismo responsable, marketing, responsabilidad social corporativa, planificación estratégica y Agenda 2030.

Entre las acciones previstas destaca la promoción económica y desarrollo sostenible local, con la elaboración de un plan específico para La Laguna; fomento del turismo responsable; impulso al comercio local y refuerzo de la empleabilidad juvenil.