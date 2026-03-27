El Cabildo de Tenerife aportará 240.000 euros a Adepac para atender a los más de 300 animales del refugio de Ravelo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de un acuerdo entre el equipo de gobierno y el PSOE, va a abonar 240.000 euros a Adepac para poder afrontar los gastos de atención a los más de 300 animales que se encuentran en el refugio de Ravelo.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha destacado que "se demuestra que cuando hay voluntad política, las soluciones llegan" y su partido ha logrado que "el Cabildo actúe ante una situación que no podía esperar".

Raya ha subrayado además que "este es un logro importante para el bienestar animal en la isla y una muestra de que la presión social y el compromiso institucional pueden ir de la mano para dar respuestas eficaces".

Por su parte, el consejero socialista Javier Parrilla ha recordado que no se trataba "de un debate administrativo, sino ante una situación límite que afectaba a trabajadores, voluntarios y, sobre todo, a seres vivos que dependen de una respuesta inmediata".

Así, tras el "no inicial" de CC, PP y Vox, ha valorado que se "ha impuesto el sentido común" gracias al "impulso del PSOE".

Parrilla ha subrayado, no obstante, que "desde el 1 de enero lo está pagando todo la asociación, eso suponen 115.000 euros, y el Cabildo debe garantizar que Adepac pueda acudir a la convocatoria y complementar esta cantidad por esa vía".

Los socialistas insisten en que esta subvención debe servir como medida inmediata para estabilizar el funcionamiento del refugio, al tiempo que reclaman al Cabildo que avance en la ejecución de las obras pendientes en las instalaciones, paralizadas desde 2022, y necesarias para dotarlas de condiciones adecuadas.

Desde el PSOE de Tenerife se felicita a Adepac por su labor y por este avance, que consideran "un logro del conjunto de la sociedad tinerfeña", y se reafirma el compromiso de seguir defendiendo el bienestar animal "como una cuestión de responsabilidad pública, ética y de salud".