El Cabildo de Tenerife aprueba 300.000 euros en ayudas para la realización de producciones escénicas profesionales - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, aprueba este miércoles en Consejo de Gobierno la convocatoria de subvenciones para la realización de producciones escénicas de carácter profesional para 2025, con 300.000 euros.

Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, buscan fortalecer el tejido profesional de las artes escénicas en la isla y consolidar a las compañías y creadores que desarrollan proyectos de teatro, danza, circo o artes de calle, según ha precisado el vicepresidente insular, Lope Afonso, en una nota.

El consejero insular José Carlos Acha ha explicado que la convocatoria distingue dos modalidades: Modalidad A; producciones de hasta 8.500 euros, con una ayuda máxima de 6.000 euros o el 90% del presupuesto, y Modalidad B: producciones de más de 8.501 euros, con una ayuda máxima de 30.000 euros o el 70% del presupuesto.

Con estas subvenciones, el Cabildo de Tenerife busca "promover" la "estabilidad" del sector, así como "la excelencia" en la producción artística, incentivando la profesionalización y la creación de espectáculos de calidad con impacto cultural y social en Tenerife.