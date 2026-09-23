El Cabildo de Tenerife aprueba el plan de movilidad sostenible que prevé movilizar más de 5.000 millones hasta 2045

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles de manera definitiva el plan de movilidad sostenible que contempla 92 actuaciones, nueve programas e inversiones por importe superior a los 5.000 millones de euros hasta 2045.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, quien ha señalado que se trata de una "apuesta por la modernidad" y el transporte público pues no se trata solo de "hacer más carreteras" sino de mejorar la movilidad en la isla.

Los programas a desarrollar están relacionados con infraestructuras públicas, construcción de carreteras, potenciar el transporte público, regular el uso del vehículo privado --se va a potenciar la modalidad de uso compartido--, crear corredores verdes a pie y en bicicleta, fomentar la movilidad eléctrica y el uso de la IA a la gestión de datos y regular el transporte de mercancías.

El plan será presentado en el próximo Pleno del Cabildo y también ante los agentes económicos y sociales de la isla y Dávila espera que sirva de base para suscribir un pacto insular por la movilidad sostenible.

El documento consagra la apuesta por los trenes comarcales del Norte y el Sur y la ampliación de líneas del tranvía, con la prioridad de que llegue al aeropuerto Tenerife Norte.

En el caso concreto del tren del Sur ha comentado que hay "avances" en lo que corresponde a la redacción del proyecto más el acuerdo con Aena para establecer una parada en el aeropuerto Tenerife Sur si bien en el caso de la financiación no ha habido "más conversaciones" debido a las dificultades para aprobar los PGE.