El Cabildo de Tenerife aprueba por unanimidad conceder la Medalla de Oro de la Isla a las Danzas de las Cintas de Güímar

Pleno del Cabildo de Tenerife - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes por unanimidad el inicio del expediente para conceder la Medalla de Oro de la Isla de Tenerife a las Danzas de las Cintas de Güímar, en reconocimiento a su "extraordinaria contribución" a la conservación, transmisión y difusión del patrimonio cultural inmaterial de la isla.

Este acuerdo supone el comienzo del procedimiento para otorgar la máxima distinción honorífica de la Corporación insular a una de las expresiones culturales "más antiguas, singulares y representativas" de Tenerife, profundamente vinculada a la identidad, la memoria colectiva y las tradiciones populares del municipio de Güímar y del conjunto de la isla, según ha informado el Cabildo en una nota.

Las Danzas de las Cintas de Güímar, integradas por la Danza de San Pedro Arriba, la Danza de San Pedro Abajo y la Danza de El Escobonal, constituyen una manifestación cultural con más de dos siglos de historia. Su origen documentado se remonta a junio de 1788, fecha del documento fundacional de la Danza de San Pedro, un hecho excepcional dentro del patrimonio tradicional canario que la convierte en una de las expresiones festivas y rituales mejor documentadas en las islas.

A lo largo de generaciones, estas danzas han permanecido vivas gracias al compromiso y dedicación de vecinos y vecinas, danzadores, tamborileros y familias que han sabido preservar una tradición única, caracterizada por su riqueza musical y coreográfica, con el toque del pito y el tamboril, el uso de castañuelas y el característico trenzado y destrenzado de cintas alrededor de una pértiga central.

EXPRESIÓN DEL PATRIMONIO

Las Danzas de las Cintas de Güímar han trascendido el ámbito local y han participado durante décadas en romerías, festivales y encuentros tradicionales celebrados en numerosos municipios de Tenerife y del resto de Canarias, contribuyendo de forma decisiva a la conservación y difusión de las tradiciones populares.

Este reconocimiento se suma a otras distinciones ya recibidas por estas agrupaciones, entre ellas la Medalla de Plata concedida por el Ayuntamiento de Güímar y, recientemente, la Medalla de Oro de Canarias 2026 otorgada por el Gobierno de Canarias, en reconocimiento a su aportación a la cultura y a la identidad canaria.