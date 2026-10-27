Cabildo de Tenerife cede un micro de 26 plazas al Ayuntamiento de Buenavista para los traslados a la piscina municipal

La alcaldesa de Buenavista, Eva García, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en un micro de Titsa - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha entregado este martes al Ayuntamiento de Buenavista del Norte un micro de 26 plazas, procedente de la flota de Titsa, que permitirá facilitar los desplazamientos de los vecinos y las vecinas hasta la piscina municipal, situada a unos tres kilómetros de distancia del centro.

La entrega responde a una solicitud del Ayuntamiento, que ha planteado la necesidad de disponer de un medio de transporte para mejorar la conexión con estas instalaciones deportivas.

Ahora será la propia corporación local la encargada de organizar y poner en marcha este servicio municipal.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló en una nota que "contar con buenas instalaciones públicas es fundamental, pero también es imprescindible que se encuentren bien conectadas y que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a ellas sin dificultad".

En este sentido, explicó que "una distancia de apenas tres kilómetros puede convertirse en una barrera importante para quienes no disponen de vehículo propio o de otras alternativas de transporte, especialmente para las personas mayores, los niños y las niñas y los jóvenes".

La piscina municipal de Buenavista del Norte alberga diferentes actividades deportivas y de mantenimiento físico, por lo que constituye un espacio de uso habitual para la práctica de ejercicio y el ocio saludable de la población.

La alcaldesa de Buenavista, Eva García, reiteró que este micro facilitará los desplazamientos de los vecinos y vecinas que participan en las actividades deportivas del municipio, favoreciendo el acceso a estas propuestas por parte de personas de diferentes edades.

Asimismo, agradeció al Cabildo de Tenerife esta acción y destacó la importancia de la colaboración entre administraciones.

La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, explicó que "esta guagua ha formado parte de la flota de Titsa y tras completar su etapa de servicio en la compañía, donde ha sido totalmente amortizada, tendrá una nueva vida en Buenavista del Norte".

El micro entregado es un Iveco modelo A65C17, identificado con el código 5530 de Titsa y con capacidad para 26 pasajeros más el conductor.

A partir de ahora, el vehículo quedará a disposición del Ayuntamiento de Buenavista, que será el responsable de establecer las condiciones de funcionamiento del nuevo servicio municipal.

En este sentido, Dávila destacó la importancia de la colaboración institucional y recordó que "los ayuntamientos conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos y vecinas" y desde el Cabildo se tiene la "responsabilidad de escuchar esas necesidades y colaborar con las corporaciones municipales para darles respuesta".