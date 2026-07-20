El Cabildo de Tenerife concede 700.000 euros en ayudas a entidades de protección animal, entre ellos 219.000 a Adepac

Archivo - Tenerife da luz verde a 'Tierra Azul', un nuevo centro de protección animal que acogerá a más de 680 perros y 400 gatos - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la consejería de Bienestar Animal, ha resuelto de forma definitiva la concesión de subvenciones destinadas a las entidades de protección animal de la isla para la financiación de sus gastos corrientes.

La partida económica movilizada asciende a un total de 700.000 euros, distribuidos entre las anualidades de 2025 y 2026.

Así, un total de 21 asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro del sector se han beneficiado de esta convocatoria pública, cuyo principal objetivo es aliviar los costes diarios del mantenimiento, alimentación, atención veterinaria y cuidados de los animales abandonados o desamparados en Tenerife.

El consejero de Bienestar Animal, Valentín González, ha puesto en valor en una nota "el papel crucial que desempeñan estas entidades en la sociedad" y agrega que "este paquete de ayudas representa un respaldo a la labor diaria que realizan las protectoras en nuestra isla".

González explica el procedimiento de concesión se ha articulado mediante un sistema de concurrencia, permitiendo un reparto prorrateado y equitativo del crédito disponible, en función de la naturaleza y necesidades de cada proyecto.

De este modo, el presupuesto se ha destinado a entidades con centro de protección animal, asignando 559.870,71 euros a ocho colectivos que gestionan refugios o instalaciones físicas permanentes de acogida.

Entre las mayores cuantías concedidas destacan las destinadas a la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales Canarios (ADEPAC), con 219.211,33 euros y a Aktion Tier Menschen Für Tiere E V, con 196.865,28 euros.

Asimismo, se ha destinado una partida conjunta de 139.988,53 euros a un total de 13 agrupaciones dedicadas al cuidado alternativo, rescate equino y gestión de poblaciones de gatos comunitarios.

El periodo fijado para la ejecución de los gastos subvencionables abarca desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, permitiendo así cubrir facturas ya devengadas.

Las entidades beneficiarias dispondrán desde el 1 de enero de 2027 hasta el 15 de febrero de 2027 para presentar la correspondiente documentación justificativa de los fondos recibidos, los cuales serán abonados de forma anticipada por la corporación insular para garantizar la liquidez de los colectivos.