El Cabildo de Tenerife culmina la incorporación de las 13 nuevas guaguas de dos pisos a la flota de TITSA - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de TITSA, ha culminado la incorporación de las 13 nuevas guaguas de dos pisos adquiridas para reforzar el transporte público de la isla con la llegada de la última unidad, que completa un proceso iniciado hace varios meses y que permitirá incrementar la capacidad de las líneas con mayor demanda.

Con esta incorporación, TITSA dispone ya de la totalidad de los nuevos vehículos previstos dentro del plan de modernización y ampliación de la flota impulsado por el Cabildo con el fin de mejorar la calidad del servicio, aumentar el número de plazas disponibles y ofrecer un transporte público más eficiente, cómodo y sostenible.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha celeberado en una nota la llegada de la decimotercera guagua para culminar una apuesta por reforzar el transporte público. "Seguimos incorporando más capacidad, mejores vehículos y ofreciendo un servicio cada vez más atractivo", ha añadido.

Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, ha señalado que las nuevas guaguas de dos pisos permiten absorber parte del crecimiento experimentado por la demanda del transporte público en Tenerife en los últimos años, especialmente en aquellas líneas con mayor volumen de viajeros, con el objetivo de mejorar la comodidad y optimizar la prestación del servicio.

SERVICIOS PRESTADOS

Las nuevas guaguas de dos pisos ya prestan servicio en los principales ejes de movilidad de la Isla. En el sur, operan en las líneas 110 (Santa Cruz-Costa Adeje) y 112 (Santa Cruz-Los Cristianos), mientras que en el norte refuerzan las líneas 100 (Puerto de la Cruz-Santa Cruz) y 108 (Icod de los Vinos-Santa Cruz).

Estos vehículos incrementan en un 44% la capacidad de transporte, al pasar de 59 a 85 plazas por guagua.

Las líneas 108, 110 y 112 registraron en 2025 más de cuatro millones de pasajeros, una cifra que pone de manifiesto la elevada demanda de estos corredores y la necesidad de incrementar su capacidad. Con la incorporación de las guaguas de dos pisos podrán atender hasta seis millones de desplazamientos.

En el caso del norte, el perfil de los usuarios refleja el carácter cotidiano de estas rutas, ya que el 90% de los viajeros son residentes, porcentaje que alcanza el 97% en la línea 108, utilizada principalmente por trabajadores, estudiantes, familias y vecinos que realizan sus desplazamientos diarios.

Además, la línea 108 realiza 46 viajes más al día que hace tres años y la línea 100 fue creada en 2025 para responder al incremento de la demanda entre Puerto de la Cruz y Santa Cruz.

LAS NUEVAS GUAGUAS

Las nuevas guaguas, fabricadas por Ayats, cuentan con 15 metros de longitud e incorporan importantes mejoras en accesibilidad, confort y seguridad.

Disponen de dos plazas para personas con movilidad reducida, doble rampa de acceso, pantallas informativas, conexión wifi, puertos de carga USB, cinturones de seguridad en todas las butacas y sistemas avanzados de ayuda a la conducción, como detector de ángulo muerto, frenado automático de emergencia y aviso de salida de carril.

También de cámaras laterales que sustituyen a los retrovisores tradicionales (Mirror Cam), siete cámaras interiores de videovigilancia y el sistema Alcolock, que impide arrancar el vehículo si el conductor da positivo en un control de alcoholemia.

La incorporación de estas 13 unidades forma parte del plan de modernización impulsado por el Cabildo. Desde 2023, TITSA ha incorporado 351 nuevas guaguas, con una inversión superior a 125 millones de euros, lo que ha permitido renovar la flota, ampliar la oferta de plazas y responder al crecimiento de la demanda, que llevó a la empresa pública a superar los 87 millones de pasajeros en 2025, la cifra más alta de su historia.