El Cabildo de Tenerife da luz verde al convenio para la remodelación del Muelle-Enlace de Santa Cruz, con 24 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha dado luz verde este miércoles al convenio que se rubricará entre el Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz y Autoridad Portuaria para remodelar el Muelle de Enlace de la capital tinerfeña. El acuerdo se dotará de 24 millones de euros para atender a una demanda "histórica" de la capital, que lleva "años" esperando hacer realidad su expansión hacia el ámbito portuario.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno el vicepresidente segundo de la corporación insular, José Miguel Ruano, que ha precisado que en la inversión prevista el Gobierno de Canarias aportará el 40%; el Cabildo, el 30%, el Ayuntamiento, el 20%, y la Autoridad Portuaria el 10% restante.

"Se trata de un importante proyecto que lleva años esperando por su ejecución, y sustenta ese gran acuerdo que posibilitaría que el Cabildo apoye una gran demanda de la capital, su expansión hacia el ámbito portuario, con espacios comerciales, de restauración, paseos peatonales y una nueva estación de ferrys y cruceros", ha dicho.

De este modo, ha precisado Ruano, el Cabildo busca con este acuerdo sellar su apoyo al desarrollo "no solo del puerto, sino a la expansión de la capital hacia el mar".

Se prevé que el convenio pueda ser firmado "en breve" por las distintas administraciones. Así, el acuerdo, con una vigencia de cuatro años, supondría proyectar un modelo de ciudad "más abierto" al mar, configurando una nueva relación entre capital-mar.