El Cabildo de Tenerife declara un día de luto oficial por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel

Jesús de Miguel - CD TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife declarará un día de luto oficial, a partir de las 00.00 horas de este miércoles, en señal de duelo por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel.

Así, como muestra de respeto y condolencia, la bandera de Tenerife ondeará a media asta durante la jornada en los edificios de la corporación insular.

El Cabildo también convoca a la ciudadanía a participar en un minuto de silencio que tendrá lugar este miércoles, a las 11:30 horas, en las puertas del Palacio Insular.

La corporación hace un llamamiento a la sociedad tinerfeña para que se sume a este acto de recuerdo y homenaje, y para trasladar conjuntamente sus condolencias a la familia de Jesús de Miguel, a sus seres queridos y a toda la familia del CD Tenerife.

Con esta declaración, el Cabildo quiere expresar el "dolor y la consternación" de toda Tenerife ante una pérdida que ha "conmocionado profundamente" a la isla, y que ha causado también una "enorme tristeza" en el conjunto del mundo del deporte y, especialmente, del fútbol.