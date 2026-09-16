El Cabildo de Tenerife defiende la mejora del tráfico en Padre Anchieta aunque "no es la panacea" contra las colas

Archivo - Pasarela peatonal del Padre Anchieta - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano (CC), ha afirmado este miércoles que se "ha mejorado" el tiempo de espera de los coches que llegan ala rotonda del padre Anchieta por la TF-5 desde el norte si bien ha reconocido al mismo tiempo que la nueva pasarela peatonal, tras una inversión de más de 13 millones, "no es la panacea" ni la solución a las colas.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha indicado que la pasarela "está dando buen resultado", especialmente porque los estudiantes que van al Campus Anchieta ya no cruzan la rotonda ni interrumpen el paso de los coches.

No obstante, sí ha reconocido que hay problemas de congestión con los coches que vienen desde Santa Cruz de Tenerife y la Avenida de La Trinidad.

"Es un método seguro para todas las personas que la usan y proporciona una mejoría en el tiempo que no puede ser la solución ni lo será, pero es una buena solución para la conexión de los estudiantes desde el casco de La Laguna con el campus de Anchieta", ha agregado.