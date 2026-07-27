El Cabildo de Tenerife despliega en el Norte la primera guagua de dos pisos para las líneas de Puerto de la Cruz e Icod

Guagua de dos pisos de Titsa que realizará servicios en el norte de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El norte de Tenerife estrenará este martes la nueva guagua de dos pisos que reforzará la capacidad de Titsa en las líneas 100, entre el Puerto de la Cruz y la capital de la isla, y en la 108, que realiza el trayecto de Icod de los Vinos a Santa Cruz de Tenerife, conectando siete municipios.

Así lo dio a conocer este lunes la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, durante el viaje inaugural, en el que estuvo acompañada por la consejera insular de Movilidad, Eulalia García; el alcalde de La Orotava, Francisco Linares y el alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra.

En este primer trayecto participaron, además, cerca de treinta vecinas icodenses.

Rosa Dávila explicó que las líneas 100 y 108 registran más de dos millones de usuarios al año y que los viajeros son esencialmente residentes.

"El 90% de las personas que utilizan estas rutas vive en Tenerife, y en el caso de la 108, el porcentaje es aún mayor, del 97%. Hablamos de trabajadores, estudiantes, familias y vecinos que utilizan la guagua en sus desplazamientos cotidianos. Reforzar estas líneas es mejorar su día a día", remarcó.

Además, la presidenta resaltó que la medida responde a una petición expresa de los usuarios y usuarias del norte.

"Desde que anunciamos la incorporación de las guaguas de dos pisos a nuestro transporte público, nos trasladaron una petición muy clara, que estos vehículos también cubrieran la autopista TF-5. Hoy cumplimos nuestro compromiso", señaló Dávila.

Gracias a la doble altura, la capacidad aumenta un 44%, al pasar de 59 a 85 butacas por vehículo lo que implica ofrecer miles de plazas adicionales al año en estas rutas.

Concretamente se trata de un crecimiento significativo que se suma al refuerzo que ha realizado en estos trayectos el Cabildo insular desde junio de 2023.

"No hablamos de una medida aislada, sino de un conjunto de actuaciones que hemos impulsado en estos tres años para ofrecer un servicio más eficiente y cómodo en el norte", apuntó la presidenta.

Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, señaló que, en total, la isla contará con 13 guaguas de dos pisos, de las cuales 10 ya se encuentran en Tenerife.

"Esta semana prevemos la llegada de las tres restantes y ya hemos adjudicado la compra de cinco nuevas guaguas de dos pisos, que llegarán en 2027", expresó.

Estos nuevos modelos prestan servicio también en la autopista del sur (TF-1), concretamente en las líneas directas 110 y 112, que unen Santa Cruz con Costa Adeje y Los Cristianos, respectivamente.

García destacó que los vehículos han sido fabricados de forma artesanal para adaptarse a las características de Tenerife y las necesidades del servicio.

Además, señaló que cuentan con tecnología de última generación para garantizar tanto la seguridad de los pasajeros como las condiciones de trabajo del personal conductor.

Entre estos equipos, destaca el sistema de arranque con control de alcoholemia (Alcolock), un sistema de aviso por abandono de carril o de detección en ángulo muerto, que avisa al conductor o conductora si detecta la presencia de una bicicleta, peatón u otro elemento en una zona de riesgo.

También disponen de cámaras digitales que sustituyen os retrovisores convencionales y siete cámaras de videovigilancia en el interior, cuatro en la planta inferior y tres en la superior.

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, destacó que la incorporación de la primera guagua de dos pisos para el norte de Tenerife supone un "salto cualitativo y cuantitativo" para el transporte público, calificando la jornada como "un día histórico".

Agradeció al Cabildo de Tenerife la apuesta realizada por mejorar el transporte público en la isla y defendió que la mejora del transporte público ya está dando resultados, recordando que los tiempos de viaje entre el norte y Santa Cruz se han reducido en el último año, pasando de entre hora y media y dos horas a unos 45-50 minutos en periodo escolar.

Afirmó también que estas nuevas guaguas harán el servicio "más cómodo, amplio y atractivo, beneficiando tanto a los trabajadores como a pacientes y al conjunto de los usuarios".

El viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco González, respaldó las declaraciones de la presidenta del Cabildo y del alcalde de La Orotava, subrayando que la movilidad pasa por una apuesta decidida por el transporte público.

En esa línea destacó el esfuerzo inversor que están realizando las administraciones, especialmente el Cabildo de Tenerife, e hizo un llamamiento a la ciudadanía a utilizar cada vez más las guaguas como una alternativa sostenible y necesaria.

Además, reconoció que, aunque puedan surgir incidencias en el día a día, el compromiso institucional con una movilidad más eficiente y respetuosa con el medio ambiente es firme.

La guagua inaugural partió este lunes de la estación de guaguas de Icod con un grupo de vecinas a bordo.

Al respecto, una de ellas, María Everilda Luis Rodríguez, usuaria habitual del transporte público mostró su satisfacción por la llegada de la primera guagua de dos pisos, asegurando que "es una mejora muy esperada por quienes viajan con frecuencia desde el norte es un día para el recuerdo", añadió en una nota remitida por la corporación.

351 GUAGUAS NUEVAS

La entrada en servicio de las guaguas de doble piso forma parte del proceso de renovación integral de la flota que impulsa el Cabildo de Tenerife.

En apenas tres años se han incorporado 351 nuevas guaguas, situando a Titsa entre las flotas más modernas de España, con una antigüedad media cercana a los tres años.

La renovación continuará durante los próximos meses con la llegada de otras 57 guaguas antes de finalizar el año y de 25 nuevas unidades en 2027 destinadas a trayectos interurbanos.

Cinco de ellas serán también de doble piso, lo que permitirá elevar hasta 18 el número de estos vehículos circulando por las principales carreteras de Tenerife.

"Hemos aumentado la capacidad y ampliado la frecuencia del transporte público, pero ahora toca lo más importante: que cada vez más gente se sume a esta transformación y apueste por la guagua, para avanzar hacia una isla con una movilidad más sostenible", apuntó la presidenta.

La inversión realizada por el Cabildo de Tenerife supera los 125 millones de euros y ha permitido reducir en más de un 7% las emisiones de la flota de Titsa.

Esta modernización coincide, además, con el mejor momento del transporte público en la isla, que superó los 87 millones de viajeros en el último año, el mayor registro de su historia gracias la gratuidad.