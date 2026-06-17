El Cabildo de Tenerife destina 3,3 millones al impulso de obras de saneamiento en Santa Úrsula y Tacoronte

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles los expedientes de contratación para licitar dos proyectos de saneamiento "de gran envergadura" previstos en los municipios de Santa Úrsula y Tacoronte, incluidos en los Planes Insulares de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

Así lo ha anunciado el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, acompañado de la presidenta insular, Rosa Dávila, en una rueda de prensa posterior, donde se adelantó que la institución realizará una inversión total de 3.362.000 euros en estos dos proyectos, según ha detallado la corporación insular en una nota de prensa.

Las iniciativas están orientadas a "modernizar y ampliar infraestructuras de saneamiento", dándole continuidad al objetivo de "avanzar" en la implantación de sistemas separativos, así como la optimización del ciclo integral del agua, colaborando con los ayuntamientos en favor de la salud pública y la conservación del litoral.

SANTA ÚRSULA

El proyecto de mejora del saneamiento en el municipio de Santa Úrsula cuenta con un presupuesto de 1.789.090 euros, de lo que el Cabildo aporta el 90%, mientras que el Ayuntamiento de Santa Úrsula cubrirá el 10% restante.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 16 meses y transformarán el subsuelo de las calles La Bastona, la parte alta de Lomo Hilos y tramos de Cuesta Perera y El Cantillo a través de mejoras técnicas, como la instalación de una red separativa de saneamiento, la ejecución de 170 metros de aguas pluviales, la renovación de parte de la red de abastecimiento, entre otras actuaciones.

Enmarcado en el Plan de Cooperación 2018-2021, el expediente aprobado para el núcleo de Mesa del Mar, en Tacoronte, cuenta con un presupuesto de licitación de 1.572.960 euros. En este caso, el Cabildo costea el 80% de los fondos (1.258.368 euros) y el consistorio tacorontero aporta el 20% restante (314.592 euros).

La obra, diseñada con un periodo de ejecución de 16 meses, prevé solventar "un déficit histórico" en la recogida de aguas residuales de la franja costera a través de nuevas conexiones, así como el despliegue del colector general en la calle Mesa del Mar, entre otras.

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado 811.698,52 euros destinados a la recuperación del entorno de Los Lavaderos y la Fuente del Chorrillo, en el municipio de Vilaflor de Chasna, una actuación integrada en el Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027.

La inversión total del proyecto asciende a 901.887,24 euros, de los que el Cabildo aporta el 90% y el Ayuntamiento de Vilaflor el 10%.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha precisado que esta intervención permitirá "recuperar un espacio de enorme valor patrimonial, histórico y social para Vilaflor y para toda la isla", preservando elementos vinculados a la memoria colectiva y a la identidad de los núcleos tradicionales de Tenerife.

La subvención, concedida de forma directa al Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, cuenta con carácter plurianual y se ejecutará entre 2026 y 2028.

EMPLEO JUVENIL

Además, el Cabildo de Tenerife ha dado luz verde este miércoles a la convocatoria de subvenciones destinadas a la contratación laboral de personas jóvenes tituladas en situación de desempleo por entidades públicas locales de la isla, una iniciativa dotada con 1.759.955,63 euros.

La línea de ayudas permitirá financiar la contratación de 54 jóvenes titulados mediante contratos formativos para la obtención de práctica profesional, con el objetivo de favorecer su incorporación al mercado laboral y la adquisición de experiencia en diferentes entidades públicas de Tenerife.

La convocatoria se ha resuelto en régimen de concurrencia competitiva y permitirá subvencionar hasta el 100 % de los costes laborales asociados a las contrataciones, incluyendo salarios y cotizaciones sociales, así como los gastos de auditoría previstos en las bases reguladoras.

En total, dieciocho entidades públicas resultaron beneficiarias de las ayudas, entre ellas sociedades de desarrollo local, empresas públicas municipales, fundaciones y entidades dependientes del Cabildo de Tenerife.

Los contratos tendrán una duración de doce meses y deberán formalizarse en los tres meses siguientes a la resolución de concesión.

ENTIDADES BENEFICIARIAS

Las entidades públicas beneficiarias de esta iniciativa son: la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U.; Servicios Municipales Sauzal, S.L. (SEMUSA); Sociedad de Desarrollo de La Matanza de Acentejo, S.A.U.; Empresa Pública Servicios del Ayuntamiento Los Realejos, S.L. (REALSERV), y Gestión Empresas y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Candelaria (EPELCAN).

También, la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L. (SINPROMI);Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. (MUVISA); Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A.; Institución Ferial de Tenerife, S.A.; Empresa Insular de Artesanía, S.A. y SPET.

Se suma Turismo de Tenerife, S.A.;Fundación Canaria Tenerife Rural; Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología (Fundación Bioavance); Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO); Auditorio de Tenerife, S.A.U.; TEA Tenerife Espacio de las Artes, y Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A. (ITER), así como Servicios Municipales de Granadilla de Abona, S.L.