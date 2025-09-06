El Cabildo de Tenerife destina 4,6 millones a la compra de 17 vehículos especializados para el Consorcio de Bomberos

Archivo - Vehículos del Consorcio de Bomberos de Tenerife - CEDIDO POR CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife, dependiente del Cabildo, invertirá 4,6 millones de euros en la compra de 17 vehículos especializados como parte del proyecto estratégico de actualización, renovación y ampliación de su flota y que servirán para reforzar los servicios que se prestan a la ciudadanía.

En un comunicado, la presidenta Rosa Dávila señaló que "la seguridad es una prioridad y eso se ha reflejado en el presupuesto que hemos destinado para el Consorcio, que es de casi 26 millones de euros", para añadir que "lo que pretendemos es mejorar la capacidad operativa de los bomberos profesionales y mejorar sus servicios".

La incorporación de estos vehículos supondrá una mejora de la calidad y respuesta en las intervenciones ya que son medios de altas prestaciones capaces de intervenir en emergencias de larga duración, incendios de cualquier índole o rescates.

Asimismo, la especialización de los vehículos permitirá el acceso a zonas de complicado acceso, como puede ser las piras forestales, vías estrechas en cascos urbanos.

El coste de la inversión alcanza los 4.686.455 euros y ya están adjudicados ocho vehículos por valor de 1,8 millones de euros --una Bomba Urbana Pesada (BUP), dos bombas rurales pesadas (BRP), cinco unidades de Mando y Control tipo pick-up, para labores de transporte y control y un minibús de transporte de personal.

Además, en septiembre se prevé licitar un segundo paquete de vehículos por valor de 2.855.000 euros, entre los que hay dos Bombas Urbanas (BUP), tres Bombas Rurales Pesadas (BRP) Dos unidades de Rescate Especial (URE) y una bomba urbana nodriza (BUM).