El Cabildo de Tenerife destina más de 2 millones de euros a obras del colector general de La Esperanza-Llano del Moro

La consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, y el vicepresidente insular, Lope Afonso - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde esta semana a la contratación de las obras de la segunda fase del proyecto Colector General de La Esperanza-Llano del Moro, en El Rosario, con un presupuesto de 2.017.149,75 euros, del que el Cabildo aportará el 90%, mientras que el Ayuntamiento financiará el 10% restante.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 15 meses y consistirá en la implantación de una red separativa de aguas pluviales y aguas negras en la calle El Sino, según ha informado el Cabildo de Tenerife en una nota de prensa.

La actuación permitirá canalizar y desaguar correctamente las aguas residuales hacia el colector general para su posterior incorporación y tratamiento en el sistema comarcal, solucionando de forma definitiva el problema de canalización en el municipio.

Con la licitación de esta segunda fase, el Cabildo busca dar un paso definitivo en su hoja de ruta para dotar a los municipios de Tenerife de redes de saneamiento "modernas, eficientes y respetuosas" con el entorno, incidiendo en la calidad de los servicios y en la sostenibilidad del entorno.