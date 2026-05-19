Cabildo de Tenerife y Educación agilizan la creación de zonas de sombra en 51 centros del sur cara al próximo curso

Reunión entre el Cabildo de Tenerife y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para abordar la crewación de zonas de sombra en centros educativos - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, mantuvo este martes una reunión de trabajo con el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, donde abordaron, entre otros asuntos, el seguimiento del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones para la creación de espacios de sombra en 51 centros educativos públicos de la isla.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, recordó que el acuerdo, firmado en octubre de 2025, supone una inversión de la institución insular de 2,2 millones de euros para cubrir 51 centros educativos dentro del Plan de Adaptación de los Centros Educativos a las Altas Temperaturas, de los que "prácticamente 40 centros del sur de las isla están completamente licitados y las obras se realizarán durante los meses de verano, de manera que cuando se incorporen los alumnos en septiembre y octubre, todo esté terminado".

Asimismo, valoró que el consejero regional haya planteado continuar con este proyecto en el área metropolitana y el norte de la isla, añadiendo que "lo más urgente era el sur, donde en ocasiones se han tenido que suspender clases por altas temperaturas, mostrando la necesidad de adaptarnos al cambio climático y preparar nuestros colegios para olas de calor cada vez más intensas".

Por otro lado, anunció que los días 8 y 9 de abril de 2027 se celebrará en Tenerife el Congreso Nacional de Formación Profesional.

"Esto refleja la calidad de nuestra formación profesional y la política educativa del Cabildo, que es probablemente la que más invierte y ofrece becas en España. Más de 1.500 personas, entre alumnos y centros educativos, participarán, poniendo en valor la formación que reciben nuestros jóvenes", reseñó Dávila.

La presidenta del Cabildo apuntó que, desde su llegada al gobierno insular, "se ha logrado reducir la tasa de empleo juvenil hasta el 13%, casi 12 puntos por debajo de la media nacional, un hito histórico que queremos destacar".

Respecto al Centro de Educación Especial Hermano Pedro, indicó que el Cabildo "está dispuesto a colaborar, especialmente en la zona residencial de los jóvenes".

Así, dijo que "esta intervención es compleja y costosa, pudiendo superar los 12 millones de euros, por lo que se abordará mediante un convenio de colaboración y ficha presupuestaria plurianual, garantizando la atención adecuada para los estudiantes con necesidades especiales".

Asimismo, el departamento que dirige Poli Suárez, puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar el convenio a centros de la zona norte de la isla y del área metropolitana, una iniciativa que será objeto de estudio por parte de la institución insular para seguir dando continuidad a este programa de mejora y adaptación climática de los centros educativos tinerfeños.

En este sentido, Poli Suárez destacó que "la colaboración entre administraciones está siendo clave para seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras educativas de Tenerife".

CENTRO HERMANO PEDRO

El consejero regional se refirió al trabajo conjunto que ambas instituciones mantienen para avanzar en la mejora del Centro de Educación Especial Hermano Pedro, asegurando que "la Consejería de Educación no podía dar la espalda a una de las principales demandas de la comunidad educativa de Tenerife".

Así, adelantó que "ya se ha sacado a licitación la redacción del proyecto de ejecución de las futuras obras de mejora del centro, con una inversión aproximada de 485.000 euros", y avanzó que "la previsión es que el proyecto pueda estar redactado aproximadamente en octubre".

Del medio centenar de actuaciones previstas en centros educativos de Tenerife, cinco ya han finalizado y otras seis se encuentran actualmente en ejecución, mientras que el resto de intervenciones, ya contratadas, continúa avanzando en distintas fases administrativas para que puedan desarrollarse durante el periodo estival, coincidiendo con la pausa de la actividad lectiva.

Entre las actuaciones ya finalizadas figuran las ejecutadas en los centros de educación infantil y primaria (CEIP) Igueste, en Candelaria; Llano de las Naciones y Juan Bethencourt Alfonso, en San Miguel de Abona; y San Isidro, en El Rosario, además del Centro de Educación Obligatoria (CEO) en Arona, en el municipio del mismo nombre.

Por su parte, las obras actualmente en ejecución corresponden a los CEIP Agache, en Güímar; Carmen Álvarez de la Rosa y Príncipe Felipe, en Candelaria; Tijoco Bajo, en Adeje; La Pasada, en Granadilla de Abona, y el Instituto de Educación Secundaria (IES) San Miguel, en San Miguel de Abona.

En cambio, la mayor parte de las actuaciones previstas se desarrollará durante el periodo estival, ya que este tipo de intervenciones requiere varias semanas de ejecución y resulta necesario compatibilizar las obras con el normal desarrollo de la actividad educativa en los centros.

El encuentro contó también con la participación, por parte del Ejecutivo regional, del director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, y del vicepresidente segundo y consejero insular de Presidencia, José Miguel Ruano; el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina; el consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo, Juan José Martínez; la consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné; y el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías.