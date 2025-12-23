El Cabildo de Tenerife entrega seis vehículos al Ayuntamiento de La Laguna para reforzar la seguridad en Anaga

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en uno de los vehículos del Ayuntamiento de La Laguna para reforzar la seguridad en el Parque Rural de Anaga - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha hecho entrega este martes a la Policía Local de La Laguna de cinco vehículos patrulleros 4x4 híbridos enchufables (PHEV) y un furgón de atestados, como parte de un convenio con la Consejería del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias.

El objetivo de esta entrega es reforzar la presencia policial en el Parque Rural de Anaga y otras zonas naturales protegidas del municipio de La Laguna, mejorando la seguridad y el control de estas áreas de alto valor ecológico y turístico.

La presidenta, Rosa Dávila, ha hecho entrega de los vehículos asegurando que se está dando un "paso firme" en la mejora de la seguridad y la sostenibilidad de los entornos naturales.

"El Parque Rural de Anaga es uno de nuestros tesoros más valiosos, y garantizar su conservación, junto con la seguridad de quienes lo visitan, es una prioridad del Cabildo", comentó.

Los nuevos vehículos, que cuentan con kit de detenidos, permitirán a los agentes de la Policía Local realizar intervenciones más eficientes y sostenibles en un entorno natural tan complejo.

Gracias a su capacidad de circular en modo eléctrico, los patrulleros híbridos contribuirán a reducir el ruido y las emisiones, mejorando así la calidad ambiental en las zonas sensibles como el Parque Rural de Anaga.

Concretamente será en la zona de Cruz del Carmen donde más se intensifique la vigilancia y la actividad.

El Cabildo ha puesto en marcha esta iniciativa para garantizar el cumplimiento de las normativas de protección ambiental, controlar el acceso y las actividades ilegales, y garantizar la seguridad de los visitantes.

Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, afirmó que se da un "paso importante" para la seguridad de los entornos naturales.

"Estos nuevos vehículos no solo permitirán una mayor eficacia en la vigilancia del Parque Rural de Anaga, sino que también mejorarán la sostenibilidad de nuestras fuerzas de seguridad al incorporar unidades híbridas. Estos vehículos no solo reforzarán la seguridad de nuestros ciudadanos y visitantes, sino que también contribuirán al respeto y la conservación de nuestros valiosos recursos naturales", apuntó.

El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna, Badel Albelo, agradeció al Cabildo la materialización de este convenio que viene a incrementar el parque móvil de la Policía Local, lo que se va a traducir en un mejor servicio a la ciudadanía, y que de manera particular aumenta la capacidad para las tareas de vigilancia y protección de un espacio único como es el Parque Rural de Anaga.