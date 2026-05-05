Cabildo de Tenerife, a la espera de Sanidad Exterior, exige garantías si el crucero con hantavirus recala en la isla

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho este martes que están "a lo que diga" el Gobierno central y Sanidad Exterior sobre la posibilidad de que el crucero con turistas afectados por hantavirus recale en la isla si bien ha exigido "todas las garantías" para "no crear una mayor alarma".

En declaraciones a los periodistas ha apuntado que el buque está fondeado en aguas de Cabo Verde pero no oculta que se baraja la opción de que se derive a Tenerife o a Gran Canaria, algo que se haría con un "protocolo muy claro".

Ha indicado que el Cabildo "poco puede decir" porque no tiene competencias en este caso más allá de ofrecer su "disponibilidad" a todas las administraciones, especialmente a la Autoridad Portuaria.

"Le corresponde al Gobierno de España tomar esa decisión, nosotros estaremos a la expectativa", ha indicado, admitiendo que "la situación es compleja"