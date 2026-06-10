El Cabildo de Tenerife estima en 20 millones de euros el impacto económico de la visita de León XIV

La presidenta insular, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa por Acuerdos de Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife calcula un impacto económico de 20 millones de euros con la visita del Papa León XIV el 12 de junio a la isla.

Así lo ha avanzado este miércoles la presidenta, Rosa Dávila, en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno insular, donde ha recalcado que, de forma independiente al ineludible impacto de la visita, no se observa esta estancia desde una "mirada economicista".

"Hay una cifra de retorno, que está en torno a los 20 millones de euros, pero es más importante esa agenda en la que el Papa ha querido poner en el foco en el drama migratorio de los territorios frontera y la importancia de la solidaridad con aquellos que salen huyendo de la guerra, el hambre y los efectos del cambio climático", ha incidido.

De este modo, Dávila ha recalcado que el Papa no hace "una labor de promoción turística" con esta visita, sino que "pone en la agenda humanitaria" el papel que "juegan" los territorios que son frontera y que, en ocasiones, enfrentan "en solitario" el drama migratorio.

La presidenta insular ha destacado el importante "desafío" que supondr para la isla afrontar esta visita en términos logísticos y organizativos, sin olvidar su "profundidad" desde el punto de vista humano, social y moral, sobre todo en "un momento especialmente importante para los territorios fronteras", como Canarias.

RECONOCIMIENTO AL "ESFUERZO"

"La elección de Tenerife para esta visita envió un mensaje muy potente al mundo: Y es que detrás de cada cifra, hay personas, hay familias, hay historias de dolor que vamos a conocer y que va a conocer el Santo Padre de primera mano en el centro de acogida de Las Raíces, así como en el encuentro en la plaza del Cristo", ha dicho.

Ha destacado el reconocimiento al "esfuerzo colectivo" del pueblo canario que supondrá la visita del Papa León XIV a las islas con el drama migratoria, una "realidad enormemente compleja y que muchas veces afronta en solitario bajo una enorme presión": "La visita del Santo Padre es una llamada a la corresponsabilidad internacional, especialmente de las instituciones europeas y españolas", ha añadido.

La presidenta del Cabildo ha aprovechado la ocasión para solicitar a la ciudadanía de Tenerife seguir "las instrucciones e indicaciones" de las autoridades el próximo viernes en Tenerife, para garantizar el correcto y seguro desarrollo de un evento "histórico".