El Cabildo de Tenerife expone a los ayuntamientos el nuevo plan de cooperación que crece hasta más de 80 millones

Reunión del CIATT para abordar el nuevo plan de cooperación municipal - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife presentó este lunes a los ayuntamientos de la isla las principales líneas del nuevo Plan de Cooperación Municipal 2027-2031, que contará con una dotación de más de 80 millones de euros, lo que supone un incremento de 20 millones respecto al programa anterior, que ascendía a 60 millones.

En el marco del Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife (CIATT) la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explicó que este nuevo plan responde al "compromiso de la corporación insular de reforzar la cooperación con los municipios y dotarlos de más recursos para afrontar inversiones estratégicas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía".

Por su parte, el vicepresidente insular, Lope Afonso destacó que el plan "supone un paso importante y vertebrador de la isla, a través de actuaciones estratégicas particularmente las relacionadas con la mejora del ciclo integral del agua".

En este sentido, el nuevo Plan de Cooperación Municipal fue acogido favorablemente por parte de los representantes de los municipios tinerfeños.

El secretario segundo del CIATT, Francisco Linares, valoró que "esta colaboración interadministrativa está siendo eficaz y ágil y no se había dado, se están dejando centrados los ejes centrales de la colaboración entre el Cabildo y ayuntamientos para los próximos ochos años".

Uno de los principales ejes del nuevo Plan de Cooperación será la ejecución de obras de saneamiento, con el objetivo de adaptar las infraestructuras hidráulicas a la normativa europea y seguir avanzando hacia el objetivo de vertido cero a las costas de Tenerife.

Asimismo, el programa incorpora un nuevo modelo de distribución de los recursos, que permitirá un reparto más equitativo de la financiación, favoreciendo especialmente a los municipios con menor capacidad económica.

La exposición técnica del nuevo Plan de Cooperación Municipal corrió a cargo de la consejera de Cooperación Municipal y Vivienda, Sonia Hernández, quien detalló los criterios de distribución, las prioridades de inversión y los objetivos que marcarán este nuevo periodo de planificación.

Durante la jornada también se presentó a los representantes municipales el estudio 'Evaluación del gasto ejecutado y su contribución al desarrollo territorial de la isla. Impacto del FDCAN en Tenerife', un informe que concluye que el Fondo de Desarrollo de Canarias ha permitido movilizar más de 1.139 millones de euros, financiar 2.734 proyectos y ejecutar cerca de 5.000 actuaciones en la isla.

El encargado de presentar el estudio fue el economista y consultor, José Miguel González.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila señaló que "este estudio confirma con datos que el FDCAN ha sido una de las herramientas más eficaces para transformar Tenerife, los resultados obtenidos avalan un modelo basado en la planificación, la colaboración entre administraciones y una inversión pública capaz de generar desarrollo económico, cohesión territorial y oportunidades para la ciudadanía".

La presidenta añadió también que "cada uno de esos proyectos ha contribuido a mejorar las infraestructuras, impulsar la innovación, favorecer el empleo y reforzar los servicios públicos, demostrando que la colaboración entre el Cabildo y los ayuntamientos ofrece resultados tangibles para todos los municipios de la isla".

MEDIDAS ANTE LA GUERRA DE IRÁN

La sesión concluyó con la intervención del consejero de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, quien expuso las medidas adoptadas por el Cabildo para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la crisis internacional provocada por el conflicto en Oriente Medio.

En este sentido, Rosa Dávila destacó que la corporación insular ha desempeñado un papel "fundamental" manteniendo un contacto permanente con los sectores afectados y anticipándose a los posibles efectos de la crisis.

Igualmente recordó la puesta en marcha de un sistema de seguimiento de los precios de los combustibles, las medidas para afrontar el incremento de los costes energéticos del transporte público y el esfuerzo realizado a través del Consejo Insular de Aguas mediante la creación de un fondo de contingencia que permita absorber los sobrecostes sin trasladarlos a los ayuntamientos y, en consecuencia, a la ciudadanía.

"Nuestro objetivo es que las familias no tengan que asumir el impacto de estos sobrecostes. Para ello seguimos reforzando alternativas como un transporte público cada vez más eficaz y accesible, al tiempo que protegemos la capacidad de inversión de los municipios y garantizamos la prestación de servicios esenciales", concluyó la presidenta.