El Cabildo de Tenerife facilita la formación dual a casi un centenar de jóvenes en Estados Unidos y Canadá

Acto de graduación del bachillerato dual del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife celebró este jueves el acto de graduación de los casi un centenar de estudiantes que se han beneficiado de las becas para la realización del Bachillerato Dual en Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio de Tenerife Adán Martín y contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, además de los familiares del alumnado y representantes de las escuelas y programa de estancia de Estados Unidos y Canadá.

Rosa Dávila destacó "el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de superación de 99 jóvenes que han decidido aprovechar una oportunidad extraordinaria para ampliar sus horizontes académicos y personales".

Del mismo modo, recordó que desde el Cabildo entienden que "la educación es una de las herramientas más poderosas para construir una sociedad más preparada, más competitiva y con mayores oportunidades".

Por eso, dijo, "seguimos apostando por programas que permitan a nuestros estudiantes acceder a experiencias formativas internacionales que, en muchos casos, suponen un punto de inflexión en sus vidas".

La presidenta insular añadió que "el dominio de idiomas, la capacidad de adaptación a nuevos entornos y la convivencia con otras culturas son competencias cada vez más demandadas en el ámbito académico y laboral".

"Queremos que los jóvenes de Tenerife puedan competir en igualdad de condiciones en cualquier lugar del mundo y este programa contribuye de forma decisiva a conseguirlo", explicó.

Por su parte, Efraín Medina incidió en que "el Bachillerato Dual Internacional es uno de los proyectos educativos más transformadores que impulsa el Cabildo de Tenerife, porque combina formación académica, aprendizaje de idiomas y crecimiento personal en una única experiencia".

Además, el consejero señaló que "durante estos dos años los estudiantes han afrontado importantes desafíos académicos, han aprendido a organizarse, a asumir responsabilidades y a desenvolverse en contextos internacionales, son competencias que les acompañarán durante toda su vida y que les proporcionan una ventaja competitiva para su futuro universitario y profesional".

MÁS DE 1.600 SOLICITUDES

De hecho, añadió Medina, "la elevada demanda que registran estas convocatorias demuestra el interés que despiertan entre las familias tinerfeñas, haber recibido más de 1.600 solicitudes confirma que estamos respondiendo a una necesidad real y que la sociedad valora el esfuerzo que realiza el Cabildo para acercar oportunidades educativas de excelencia a nuestros jóvenes".

La convocatoria que dio origen a esta promoción registró 1.631 solicitudes, lo que refleja el gran interés que despiertan los programas de internacionalización educativa impulsados por el Cabildo de Tenerife.

De ellas, 715 correspondieron a becas de inmersión lingüística en inglés, 29 a inmersión en francés y 275 a las becas de Bachillerato Dual Internacional.

Estos proyectos forman parte del programa de inmersión lingüística del servicio de Educación y Juventud que inició en el curso escolar 2024 y que tiene como objetivo mejorar la competencia plurilingüe del alumnado de la isla de Tenerife y favorece el desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones.

Actualmente, el programa consta de las Becas de Inmersión Lingüística y el Bachillerato Dual, las cuales constan de una inmersión al alumnado de 4º ESO en habla inglesa o francesa durante un trimestre académico o bien un año escolar, y por dos cursos académicos mediante un bachillerato dual internacional al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato.