El Cabildo de Tenerife fija con Aena el trazado del paso del tren del sur y la llegada del tranvía a los aeropuertos

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y Aena firmarán próximamente el convenio por el que se fijará el trazado del paso del tren del sur por el Aeropuerto Tenerife Sur así como el abordaje de la llegada del tranvía a Tenerife Norte. La institución insular y la empresa pública estatal celebran hoy la reunión técnica antes de rubricar el acuerdo.

Así lo ha informado en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno la presidenta insular, Rosa Dávila, que ha avanzado que ya se ha concretado cómo será el trazado del tren del sur, que ya figura dentro del proyecto de ampliación y la renovación de Aena, un recorrido que se definirá a faz, descartando así el soterramiento a su paso.

En paralelo, ha informado Dávila, la primera reunión de seguimiento del protocolo para el desarrollo de proyectos ferroviarios en Tenerife se celebrará el próximo viernes en Presidencia del Gobierno. Al encuentro asiste la secretaria general del Ministerio de Transportes, el consejero de Carreteras y la consejera de Movilidad.