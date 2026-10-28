El Cabildo de Tenerife guardará esta tarde un minuto de silencio por el accidente ferroviario en Toledo

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife guardará este miércoles, a las 19:00 horas, un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, siguiendo la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El acto tendrá lugar a las puertas del Palacio Insular, en Santa Cruz de Tenerife, y asistirá la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente insular, Lope Afonso, y miembros de la corporación insular.

Con este gesto, el Cabildo se suma a las muestras de duelo y solidaridad promovidas por la FEMP, trasladando sus condolencias a familias y allegados de las víctimas, y su apoyo a todas las personas afectadas por esta tragedia.